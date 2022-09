Le blockbuster de Netflix : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Netflix a lancé sa prochaine aventure dans le monde de la comédie en milieu de travail avec un sujet apparemment non conventionnel. La nouvelle série Superproduction explorera la vie des employés du dernier magasin Blockbuster Video aux États-Unis. Un géant du streaming se moquant de la disparition des magasins de location de vidéos ? La méta-comédie s’écrit ici.

Cette comédie n’est pas la première fois que Netflix s’aventure sur un territoire mettant en vedette le détaillant de vidéos mourant. En 2020, le streamer a sorti Le dernier blockbuster, un documentaire sur le dernier magasin vidéo Blockbuster à Bend, Oregon. Le doc suit le gérant du magasin sur plusieurs années et évoque les facteurs qui ont conduit à la disparition de la chaîne vidéo. Des célébrités comme Ron Funches, James Arnold Taylor, Adam Brody, Jamie Kennedy et Brian Posehn figuraient parmi les autres personnes interrogées par le doc.

Le nouveau Superproduction la comédie en milieu de travail semble s’inspirer de l’intrigue du documentaire, bien qu’elle emmènera l’histoire dans une direction plus comique. Comment va-t-il explorer la vie de ces employés dévoués du magasin ? Qui peut-on voir au casting ? Quand sortira la nouvelle série ? Et qu’est-ce que le public devrait savoir d’autre sur Netflix Superproduction?

Note latérale, « Netflix Superproduction » n’est probablement pas quelque chose que l’on s’attendait à entendre en 2022.

Blockbuster : l’intrigue

Ceux qui ont vu le documentaire savent généralement à quoi s’attendre de la nouvelle comédie. Les employés du dernier magasin Blockbuster Video du pays font tout pour le maintenir ouvert. Alors que le documentaire présentait l’histoire factuelle derrière la chute du géant du cinéma, la sitcom prendra probablement une histoire similaire et lui donnera une tournure comique.

Garder le dernier magasin Blockbuster Video restant ouvert n’est pas une mince tâche. Nous pouvons nous attendre à ce que de nombreux tropes de comédie sur le lieu de travail apparaissent alors que les personnages luttent contre la modernisation rapide du monde. Concernant ce que nous verrons exactement, un synopsis officiel de Deadline se lit comme suit :

« Superproduction suit Timmy Yoon ([Randall] Park), un rêveur analogique vivant dans un monde 5G. Et après avoir appris qu’il exploite la dernière vidéo à succès en Amérique, Timmy et ses employés (y compris son béguin de longue date, Eliza ([Melissa] Fumero) se battent pour rester pertinents. La seule façon de réussir est de rappeler à leur communauté qu’ils offrent quelque chose que les grandes entreprises ne peuvent pas offrir : la connexion humaine. »

Netflix a comparé la série à d’autres comédies en milieu de travail comme Hypermarché, Parcs et loisirset Le bureau. En comparant votre comédie encore à venir à Le bureau de tous les spectacles place définitivement la barre haute, alors j’espère que la série pourra livrer.

Netflix promet de présenter une expérience Blockbuster authentique, acquérant même les droits d'utilisation des uniformes et du logo officiels. De plus, alors que le spectacle tournera autour du dernier magasin Blockbuster, il n'est pas immédiatement clair d'après les promotions s'il utilisera le dernier magasin réel à Bend, Oregon, ou s'il constituera un lieu fictif.





Étant donné que l’accent est mis sur le dernier magasin lui-même, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que la série intègre probablement le magasin réel, bien que cela reste une spéculation. Plus d’informations et de détails sur l’intrigue seront probablement révélés à l’approche de la date de sortie.

Blockbuster : le casting

Fraîchement débarqué du bateau la star Randall Park dirige le casting. Timmy Yoon de Park est le gérant du magasin de vidéos, un cinéphile et un rêveur. Sa nature optimiste fait de lui l’un des principaux partisans du maintien du magasin ouvert contre toute attente. Brooklyn neuf-neufMelissa Fumero de ‘s joue aux côtés de Park dans le rôle d’Eliza, une mère dans la quarantaine avec un mariage instable qui retourne travailler chez Blockbuster après avoir élevé sa famille.

Dans les hauteurs L’actrice Olga Merediz joue Connie, une figure maternelle qui travaille au magasin avec le désir de se faire des amis, pas d’argent. Vandale américainTyler Alvarez est Carlos, un fils d’immigrants qui a appris l’anglais en regardant des films. Il rêve d’être cinéaste et doit concilier ce rêve avec la vie que ses parents avaient prévue pour lui. L’actrice canadienne Madeleine Arthur joue Hannah, une fille douce et légèrement naïve qui a perdu sa mère à un jeune âge. Ses collègues de Blockbuster deviennent une famille de substitution et l’aident à lui donner des leçons de vie.





Calme ton enthousiasmeJB Smoove est Percy, le propriétaire du centre commercial abritant le magasin Blockbuster. Il est le meilleur ami trop confiant de Park’s Timmy, qui ne semble pas pouvoir rester à l’écart du magasin de vidéos. L’actrice Kamaia Fairburn joue Kayla, la fille adolescente intelligente et effrayante de Percy de Smoove. Kayla travaille chez Blockbuster, même si elle n’accepte pas les commandes de qui que ce soit.

L’actrice Ashley Alexander devrait jouer un personnage nommé Mila, tandis que Super GirlRobyn Bradley est dans le rôle de Miranda. La confirmation des scénarios de ces personnages, ainsi que des annonces de casting supplémentaires, suivront probablement à mesure que nous nous rapprochons de la sortie.

La première saison, composée de 10 épisodes d’une demi-heure, sortira sur Netflix le 3 novembre 2022.