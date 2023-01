Le biopic d’Amy Winehouse avec Marisa Abela avance sur Focus Features

Les Amy Winehouse biopic, Retour au noir, a atterri chez Focus Features. Il avait déjà été rapporté qu’un biopic sur le défunt chanteur était en préparation de Studiocanal avec Marisa Abela (Industrie) envisageait de jouer Winehouse. Deadline rapporte maintenant qu’Abela a été officiellement choisi pour le rôle avec Focus Features et Monumental Pictures faisant équipe avec Studiocanal pour prendre en charge le projet. Une première image d’Abela dans le rôle a également été publiée, que vous pouvez voir ci-dessus.





Sam Taylor Johnson (Cinquante nuances de gris) réalise le long métrage en utilisant un scénario de Matt Greenhalgh, qui a également écrit le film précédent du réalisateur Un garçon de nulle part. Abela était prête pour le rôle convoité avec de nombreux autres espoirs, mais sa première audition a immédiatement époustouflé Taylor-Johnson et les dirigeants du studio. Il a été rapporté que Focus est intervenu « agressivement » pour obtenir les droits de Retour au noir une fois qu’Abela a officiellement signé.

« Dans le portrait délicieusement émouvant de Sam Taylor-Johnson d’un artiste, le génie, le cœur, l’énergie et la femme derrière l’icône que nous connaissons tous comme Amy Winehouse promet de briller comme elle le mérite », a déclaré Kiska Higgs, présidente de la production et des acquisitions chez Focus Features, dans un communiqué. « Nous avons hâte de voyager dans le monde d’Amy et d’entendre sa voix à travers la merveilleuse Marisa Abela, et nous avons hâte de retrouver Sam et nos amis de Monumental et Studiocanal. »

Retour au noir est développé avec le plein soutien et la participation du domaine Amy Winehouse. Cela signifie que les cinéastes auront accès à de nombreux succès les plus populaires de Winehouse à utiliser pour le film avec le soutien d’Universal Music Group et de Sonpy Music Publishing.

« Nous sommes ravis que Studiocanal, Focus Features et Monumental réalisent ce film célébrant l’extraordinaire héritage musical de notre fille Amy et mettant en valeur son talent comme il le mérite », a déclaré Amy Winehouse Estate dans un communiqué.





Sam-Taylor Johnson est ravi de commencer

« Ma connexion avec Amy a commencé lorsque j’ai quitté l’université et que je traînais dans le quartier créatif diversifié de Camden à Londres », a noté Taylor-Johnson dans sa propre déclaration, parlant de ce qui l’a vraiment attirée vers le biopic. « J’ai trouvé un emploi au légendaire Koko Club, et je peux encore respirer chaque étal de marché, chaque boutique vintage et chaque rue… Quelques années plus tard, Amy a écrit ses chansons d’une honnêteté fulgurante alors qu’elle vivait à Camden. Comme avec moi, c’est devenu une partie de son ADN. Je l’ai vue pour la première fois se produire lors d’un concours de talents au Ronnie Scott’s Jazz Club à Soho et j’ai tout de suite compris qu’elle n’était pas seulement du « talent »… elle était géniale. »

Elle a ajouté: « En tant que cinéaste, vous ne pouvez pas vraiment demander plus. Je me sens excitée et honorée d’avoir cette opportunité de réaliser l’histoire magnifiquement unique et tragique d’Amy au cinéma accompagnée de la partie la plus importante de son héritage – sa musique. Je suis pleinement conscient de la responsabilité, avec mon collaborateur d’écriture – Matt Greenhalgh – je vais créer un film que nous aimerons et chérirons tous pour toujours. Tout comme nous le faisons avec Amy.

Le film sera produit par Alison Owen et Debra Hayward de Monumental Pictures tandis que l’exécutif de Nicky Kentish-Barnes produit aux côtés de Ron Halpern et Joe Naftalin.

« Amy Winehouse est jusqu’à présent le plus grand talent musical du 21e siècle », a également déclaré Owen à propos de l’objectif des cinéastes pour le biopic. «Mais comme tant d’icônes féminines, la tragédie de sa mort a semblé obscurcir le triomphe de son talent… le plaisir des années 2000, la folie de Camden, sa jeunesse et son génie – nous voulons le récupérer pour elle, avec ce film .”

Retour au noir commencera officiellement le tournage le lundi 16 janvier. Une date de sortie n’a pas encore été fixée.