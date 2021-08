Le batteur des Rolling Stones Charlie Watts décède à 80 ans

WATTS Mitigeur Ultramix 20X27 80 l/min 30 à 70 degrès

Mitigeurs thermostatiques collectifs Watts-TrubertMitigeur thermostatique centralisé Ultramix Permet la distribution d'eau mitigée à température exacte et constante, et modifiable à volonté.Corps en laiton gris époxy et manette bleue.Mécanisme avec filtres inox, clapets de non-retour 2 Ans Garantie Description Le produit Permet la distribution d'eau mitigée à température exacte et constante, et modifiable à volonté. Corps en laiton gris époxy et manette bleue. Mécanisme avec filtres inox, clapets de non-retour et tampon-couvercle. Filetage mâle aux entrées et sorties, adapté à la plupart des raccords de robinetterie. Manette graduée de 30 °C à 70 °C. Caractéristiques Appareil sanitaire Douches et lavabos Matière Laiton Finition Époxy gris Unité de vente (1 pièce) Référence : 22TX92E37