"Le Batman" révèle un nouveau regard obsédant sur le Riddler

Nous ne sommes qu’à un jour de Warner Bros. Pictures, à travers l’événement virtuel DC FanDome, présentant le deuxième aperçu de « The Batman », le film attendu écrit et réalisé par Matt Reeves dans lequel Robert Pattinson prendra le manteau du chevalier Gotham City dans une histoire qui se déroule dans ses premières années de justicier.

Afin de renforcer l’enthousiasme pour ce nouveau film, les comptes officiels des médias sociaux du film ont présenté aujourd’hui deux nouvelles affiches promotionnelles, qui préservent le style néo-noir en rouge et noir avec lequel il a été promu la bande ces derniers temps. mois. Le premier d’entre eux se concentrerait sur la silhouette de Batman, tandis que le second nous offre un meilleur aperçu de son principal méchant.

Pattinson a la lourde tâche de prouver aux fans les plus sceptiques de son travail qu’il est capable de porter dignement le manteau de Batman et pour cela, Matt Reeves s’est tourné vers l’un de ses méchants les plus emblématiques de son histoire éditoriale : The Riddler, dont premières impressions de projections tests suggèrent que Paul Dano a transformé ce personnage en une figure extrêmement terrifiante.

Lors de la toute première présentation de DC Fandome l’année dernière, Matt Reeves a souligné que Gotham City jouerait un rôle majeur dans le développement de son histoire, étant un élément crucial de Bruce Wayne autant que n’importe lequel des ennemis auxquels il a été confronté. à la grande importance historique qu’il représente dans la bande dessinée.

Récemment, l’actrice Zoë Kravitz, qui joue Selina Kyle / Catwoman, a noté dans une interview avec AnOther Magazine qu’elle était satisfaite du travail de Reeves en tant que réalisatrice, révélant que Reeves n’avait aucun problème à accepter certaines de ses suggestions pour le personnage pendant le film. tournage.

« The Batman » met également en vedette Andy Serkis dans le rôle d’Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon, Colin Farrell dans celui d’Oswald Cobblepot et John Turturro dans le rôle du chef de la mafia Carmine Falcone. Le film a une date de sortie prévue pour mars 2022.