"le Batman": Le Ventilateur Dc Décode Le Message De Riddler

Le premier teaser de “The Batman” est ici – et nous sommes vraiment prêts pour le film. De nombreux fans des Avengers de Gotham semblent ressentir la même chose. L’un d’eux a maintenant réussi à déchiffrer le message crypté du Riddler à Batman dans le clip.

“Que fait un menteur quand il est mort?” Est écrit, entre autres, dans le message cryptique de Riddler à Batman. Sur le côté droit, il y a des symboles cryptiques répartis sur deux lignes. Mike Selinker, concepteur de jeux et développeur de tâches délicates, s’est donné pour mission de résoudre le puzzle – avec succès.

“The Batman”: il a éclaté

Dans un fil de discussion qui couvre douze articles, Selinker explique en détail comment il a résolu le mystère. Pour ce faire, il a utilisé la méthode dite de la force brute – un terme agréable pour simplement essayer différentes solutions.

Ce serait trop loin de parcourir les étapes individuelles que Selinker explique, mais un coup d’œil au fil est fortement recommandé car ce que le fan de puzzle a fait est vraiment impressionnant.

La solution à l’énigme

Finalement, il propose la solution suivante: “Il ment toujours!” C’est ce que le Riddler a écrit sous forme cryptée sous son message. “Et c’est ainsi que vous résolvez un cryptogramme!”, Mike Selinker termine son analyse.

Selinker le prend avec humour

Pour tant d’intelligence, il reçoit beaucoup d’éloges sur Twitter, car de nombreux adeptes disent qu’il faut énormément d’intelligence pour pouvoir résoudre quelque chose comme ça. Mais Selinker le prend avec humour: “J’entends beaucoup de gens dire que je suis plus intelligent qu’eux parce que je peux résoudre ça. Ne pense pas! Tu es tout aussi intelligent. Hier aussi, j’ai arraché la tringle de notre rideau de douche du mur et Je l’ai regardée jusqu’à ce que ma femme entre et répare le problème. Alors ne soyez pas trop prompt à me considérer comme un génie. “