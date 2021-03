Le Batman de Zack Snyder a toujours été conçu pour semer la discorde

Après une série de films en solo, Batman v Superman: l’aube de la justice a vu le chevalier noir entrer enfin dans l’univers cinématographique plus vaste de DC. Le point de vue de Ben Affleck sur Batman dans le film de Zack Snyder était considéré comme assez controversé, car cette version du personnage était plus âgée, amère et avait l’intention de tuer Superman. Dans une nouvelle interview, Snyder a expliqué pourquoi sa version de Batman était une pilule difficile à suivre pour le grand public.

« Je n’ai pas de chien à la chasse. Quand j’ai fait » Watchmen « , c’est déconstructionniste. C’est un film qui fait des trous dans vos héros. Et » BvS « est la même chose. Il est censé dire, Oh, Batman est ivre et il prend des analgésiques et il couche avec une fille anonyme. C’est une personne brisée. Il se déguise en chauve-souris et il sort la nuit et il bat les gens. Il a des problèmes. Je pense que le film est arrivé à un moment où tout le monde C’était comme, oh, nous ne voulons pas de Batman. Nous voulons que Batman soit le moine-guerrier qui est cool. Et je suis personnellement d’accord avec ça. «

Alors que les films précédents avaient joué le personnage de l’alter-ego playboy de Batman, BvS a montré que Bruce Wayne était à peine capable de faire face aux deux aspects de sa vie, le vieil homme riche vivant seul et le justicier qui s’est mis à marquer et à tuer des criminels. Le portrait a choqué de nombreux fans qui n’étaient pas familiers avec Le chevalier noir se lève des bandes dessinées sur lesquelles cette version de Batman a été clairement modelée.

Finalement, la réception négative à Batman contre Superman conduit au déraillement des plans de Snyder pour une trilogie de films de la Ligue de la justice. Mais le cinéaste semble n’avoir aucun regret, admettant qu’il n’est pas intéressé par la réalisation de superproductions qui plairont à la foule et préfère la notoriété que BvS a gagné parmi les cercles de films de bandes dessinées depuis sa sortie.

« BvS, on aime ou on déteste, c’est probablement le film le plus mentionné dans les hashtags et les références. C’est la chose la plus proche d’un film culte qui pourrait exister à ce niveau de la culture pop. Suis-je un provocateur? Un peu. Mon travail pour faire des bonbons de la culture pop que vous mangez et que vous oubliez le lendemain? Non. Je préfère [expletive] vous dans un film que de le rendre beau et joli pour tout le monde. Soyons francs, il n’y a pas de culte d’Aquaman. Jason est une force de la nature, et par tous les moyens, je veux qu’il y ait 100 films Aquaman parce que c’est un gars génial. Mais ce n’est pas controversé. Et j’ai volontairement, parce que j’aime ça, rendu les films difficiles. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Cette nouvelle a été publiée dans le New York Times.

