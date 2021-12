Le Batman aura-t-il une connexion avec le DCEU ?

Il reste un peu plus de trois mois avant Le Batman, le film réalisé par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson frapper les couloirs. Le 4 mars, le film de Photos de Warner Bros. Il débarquera sur grand écran et démarrera un univers qu’il a aussi en tête, comme cela s’est produit avec La brigade suicide Oui Pacificateur, faire une série qui se voit exclusivement à travers HBO Max.

Tandis que le Homme chauve-souris du DC Univers étendu (DCEU) est Ben affleck, grâce à votre participation aux films de la Snyderverse à partir de Zack Snyder, cela ne veut pas dire que d’autres itérations du Chevalier de la nuit peut rejoindre cette saga. Sans aller plus loin, Le flash à partir de Andy Muschietti affichera non pas une mais deux versions de Bruce Wayne, l’un d’eux étant celui qui a créé Tim Burton à la fin des années 80, avec michael kéton, lorsque le DCEU Ce n’était même pas encore une idée dans le portefeuille d’un producteur de studio.

Maintenant, les responsables derrière Le Batman Ils ont parlé de la connexion qu’aura le film, dirigé par Robert Pattinson avec le reste du DCEU. Il s’agit de Dylan Clark, producteur du film, et lui-même Matt Reeves qui a parlé avec Empire à propos de cette histoire. Le directeur a noté que « Être capable de créer une itération avec un look personnel » c’était la chose la plus importante et que « Connectez-le à d’autres choses » du DCEU ce serait devenu un obstacle. Clark, pour sa part, a noté : « Avertisseur Frères il a un multivers dans lequel ils explorent différentes manières d’utiliser le personnage … Nous ne nous impliquons pas là-dedans. Mat il est intéressé à emmener ce personnage dans ses profondeurs émotionnelles et à le secouer complètement. « .

Il est à noter que, lorsque le projet est né, l’idée de l’étude était que Ben affleck jouer, produire et diriger ce Homme chauve-souris. Cependant, il a d’abord manqué le rôle de directeur puis l’a quitté complètement, menant à l’entrée de Pattinson avec laquelle Photos de Warner Bros. choisi de faire une tâche similaire à celle de Joker à partir de Todd Phillips: créer un univers en soi, qui ne fait pas forcément partie du reste de la franchise.

Paroles de Robert Pattinson : y aura-t-il une trilogie ?

Qui a aussi parlé avec Empire il a été Robert Pattinson, qui a noté qu’il considérait le personnage comme faisant partie d’un univers de trois films. En ce sens, il a assuré avoir marqué « Une carte où la psychologie de Bruce Wayne dans deux autres longs métrages « . Bien que la possibilité de voir de nouvelles cassettes de son Homme chauve-souris, cela ouvre les portes d’une trilogie comme celle qu’il a réalisée Christophe Nolan avec balle chrétienne Quoi le cavalier de la nuit. Une nouvelle trilogie arrive-t-elle ?

