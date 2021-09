Le Batman a un Gotham pas comme les autres, déclare Jeffrey Wright

À chaque nouvelle itération de Homme chauve-souris, on nous garantit un certain nombre de choses ; une nouvelle combinaison, une nouvelle batmobile, de nouvelles versions de certains méchants classiques et bien sûr une toute nouvelle ville de Gotham. Jeffrey Wright a partagé quelques détails sur ce que l’on peut s’attendre à voir du terrain de jeu du Chevalier noir dans le prochain Le Batman et comment ça va être comme rien vu auparavant. Bien sûr, Matt Reeves est également producteur exécutif de la série HBO Max Gotham PD nous allons donc certainement voir beaucoup de rues remplies de crimes dans les années à venir.

Nous avons vu de nombreuses versions de Gotham sur grand écran, du style néo-noir sombre et maussade de l’ère Tim Burton aux gratte-ciel lumineux de Christopher Nolan. Chevalier noir trilogie, vous devez donc vous demander où cela pourrait réellement aller pour le rendre différent. Nous avons vu quelques clichés de la ville dans les images et les images de la bande-annonce, mais qu’en est-il de l’ambiance de la ville, qu’en est-il de son caractère ? Bien, Jeffrey Wright avait un petit mot à dire à ce sujet lorsqu’il a parlé à IndieWire.

« C’est différent des Gothams que nous avions vus auparavant. C’était un Gotham que nous pouvions toucher. La façon dont la Batmobile était décrite, j’ai compris que l’esthétique que nous recherchions était quelque chose de vraiment palpable. Si vous plissez les yeux dans une ruelle de New York, vous pouviez le voir apparaître », a déclaré Wright dans sa description.

Le Batman a récemment reçu des critiques élogieuses de certains utilisateurs de médias sociaux qui faisaient partie du groupe pour avoir un aperçu du film à CinemaCon le mois dernier, qu’ils ont décrit comme l’un des meilleurs Homme chauve-souris films mis à l’écran, avec une brutalité brute et un certain nombre de moments à couper le souffle, ainsi que la voie claire en place pour mener au prochain film, qui sera inévitable. Il est prévu qu’une nouvelle bande-annonce soit publiée au FanDome 2021 en octobre, lorsque DC présentera bon nombre de leurs produits à venir tels que Pacificateur, Batman : Croisé en cape et Naomi, mais Le Batman est de loin la chose la plus importante venant de DC au cours des six prochains mois.

Robert Pattinson fera ses débuts dans Batman dans le film, qui serait inspiré par le Batman : Année 1 série de bandes dessinées et voit la version cinématographique de Batman entrer dans sa deuxième année en tant que force de lutte contre le crime à Gotham. Le film reprendra certaines des histoires originales de détective noir foncé qui étaient au cœur des sorties comiques originales de Batman, ce qui signifie que ce sera un monde loin du monde de super-héros brillant et flashy dont il fait depuis partie.

Ainsi que celui de Pattinson Homme chauve-souris, nous verrons également la distribution d’ensemble d’Andy Serkis, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano et John Tuturro, ainsi que Jeffrey Wright qui reprend le rôle du commissaire Gordon. Le Batman est actuellement prévu pour sortir en salles le 4 mars 2022.

