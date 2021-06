Le baiser passionné qui confirme le retour de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Jennifer Lopez Oui Ben affleck ils constituaient l’un des couples les plus recherchés du début des années 2000. Ils étaient tous les deux dans la fleur de l’âge. Il avait récemment remporté un Oscar aux côtés Matt Damon par le scénario original de Chasse de bonne volonté et elle était la chanteuse qui arrabasaba avec chacun de ses thèmes musicaux. Cependant, après presque trois ans, ils ont mis fin à leur relation à cause d’autres problèmes d’horaire.

Alors les deux se sont séparés. Alors que Affleck marié avec jennifer et a eu trois enfants, Lopez a rejoint Marc Anthony et était la mère de jumeaux. Maintenant, apparemment, la pandémie les a retrouvés. Bien que tout ait commencé comme un potin que peu osaient croire, ils se confirment avec un baiser passionné au milieu du restaurant.

C’est officiel : Jennifer Lopez et Ben Affleck sont ensemble

C’est une vidéo qui a commencé à circuler sur les réseaux et, où on les voit s’embrasser super passionnément tout en dégustant un repas dans un bar aux États-Unis. Bien sûr, la nouvelle a poussé les fans du couple nommé d’après Bennifer par la combinaison de vos initiales.

En mars de cette année, Jennifer Lopez a annoncé sa séparation de Alex Rodriguez, avec qui il allait se marier. Ils s’étaient fiancés et les préparatifs du mariage étaient à un pas. Cependant, la pandémie de coronavirus a fini par retarder leurs plans et a finalement fait s’effondrer leur relation. Quelque chose de similaire est arrivé à Affleck avec Ana de Armas. L’acteur est sorti avec l’actrice cubaine pendant un an, mais au début de 2021, il a également décidé de mettre fin à ses fréquentations.

La vérité est que toute cette coïncidence doit avoir été liée à son retour. Comme on dit d’habitude « Où il y avait des cendres de feu restent ». La relation entre les deux après la fin de leur histoire précédente s’était très bien déroulée. Le traitement était amical, mais ils ne s’étaient jamais revus, enfin, ça, jusqu’à maintenant. Et ils ont l’air de bien se débrouiller.