Le 75e anniversaire de It’s A Wonderful Life est célébré avec une nouvelle restauration Blu-Ray

Cette année, celle de Frank Capra C’est une vie magnifique célèbre son 75e anniversaire, et en plus des célébrations diffusées par NBC, le conte de Noël classique de désespoir et de rédemption recevra une toute nouvelle édition Blu-ray restaurée. Bien que le film ait ses critiques, des millions de personnes regardent le film chaque année et placent l’histoire dirigée par James Stewart dans leur top dix des films de tous les temps. Cependant, bien qu’il soit l’un des films festifs les plus cités et les plus appréciés, ce n’était pas le cas lorsque le film est arrivé pour la première fois dans les cinémas en tant que flop théâtral précipité.

C’est une vie magnifique raconte l’histoire de George Bailey, un homme qui se sent incapable de continuer sa vie et tente de se suicider jusqu’à ce qu’il reçoive la visite d’un ange qui lui montre ce que les gens qu’il connaît auraient vécu s’il n’avait jamais existé. Bien que ce ne soit pas le film de vacances joyeux et rebondissant qui voit des bodybuilders autrichiens essayer de trouver un jouet de Noël en demande, ou un joyeux homme à la barbe blanche emmenant les enfants dans un voyage magique la veille de Noël, les thèmes du film sont probablement les plus négligés par beaucoup à cette période de l’année et s’il y a un moment pour considérer le bon dans la vie plutôt que le mauvais, alors pourquoi pas au moment de Noël.

Lorsque le film est arrivé dans les salles le 20 décembre 1946, le film n’a écopé que de 3,3 millions de dollars sur son budget de 3,7 millions de dollars après avoir été projeté dans les cinémas à la dernière minute alors qu’un film qui devait sortir n’était pas prêt à temps. Étant le premier grand film à mettre en vedette Stewart après son service pendant la Seconde Guerre mondiale, le résultat n’était pas exactement le retour à l’acteur que Stewart ou le studio attendaient.

En ce qui concerne les Oscars cette année-là, de nombreux critiques ont accueilli chaleureusement le film et lui ont attribué un certain nombre d’honneurs. Cependant, sur les cinq films nominés pour le meilleur film, C’est une vie magnifique était le seul à repartir les mains vides, semblant sceller le sort du film avant qu’il n’ait reçu un bon coup de fouet. Mais comme le temps et la télévision le diraient, le film de Capra verrait son jour, car avouons-le, qui se souvient Le fil du rasoir, le yearling, les meilleures années de notre vie ou chez Laurence Olivier Henri V avec une grande affection ?

De plus, aucun de ces films ne reçoit le genre de sortie festive qui C’est une vie magnifique devient, avec Paramount Home Entertainment qui sort le film sur une édition spéciale Blu-ray avec le film original restauré ainsi que la version colorisée pour ceux qui aiment ce genre de chose. La version spéciale comprend également une série de cartes à collectionner, des recettes détaillées pour l’ensemble du menu Bailey Family Holiday Recipes, le tout contenu dans un magnifique emballage bleu et argent.

Pour ceux qui ne savent toujours pas si le film est aussi emblématique après 75 ans, NBC consacre à nouveau un espace aux heures de grande écoute plusieurs nuits en décembre au film qui est plus ancien que la majorité de ceux qui écoutent régulièrement la station, et ce n’est pas le genre de traitement n’importe quel vieux film obtient. Ayant vu la pandémie de Covid causer de nombreux problèmes de santé mentale au cours des deux dernières années, en regardant C’est une vie magnifique cette année frappera probablement un peu différemment, mais cela peut aussi nous rappeler à tous que peu importe à quel point la vie devient sombre, si vous n’y faites pas face seul, alors cela peut vraiment être une vie merveilleuse.











