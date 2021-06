Le 25e anniversaire de Birdcage arrive dans certains cinémas pour le mois de la fierté

La cage à oiseaux sortira dans certaines salles de cinéma pour son 25e anniversaire alors que le mois de la fierté tire à sa fin. Une partie de la série TCM Big Screen Classics organisée par Fathom Events, La cage à oiseaux sera diffusé sur grand écran le dimanche 27 juin; lundi 28 juin ; et le mercredi 30 juin. L’événement spécial du 25e anniversaire comprendra également des informations exclusives de Turner Classic Movies. Une bande-annonce de l’événement a été publiée pour le retour du film en salles, que vous pouvez consulter ci-dessous.

La ligne de connexion du film se lit comme suit : « Dans cette comédie hystérique, Armand (Robin Williams) et Albert (Voie Nathan) ont construit la vie parfaite pour eux-mêmes en s’occupant de leur discothèque criarde de Miami. Mais leur tranquillité pastel est ébranlée lorsque le fils d’Armand annonce qu’il va se marier avec la fille du sénateur ultra-conservateur Keeley (Gene Hackman)… et qu’ils se retrouvent tous pour dîner ! Armand et Albert pourront-ils se transformer à temps en M. et Mme Family Values ​​? Cela leur prendra la performance de leur vie ! »

Il existe de nombreux autres anniversaires pour les films classiques célébrés par la programmation 2021 TCM Big Screen Classics. Après La cage à oiseaux 25e anniversaire, Fathom Events accueillera les prochaines projections de La reine africaine 70e anniversaire ; Willy Wonka et la chocolaterie 50ème anniversaire; Citoyen Kane 80e anniversaire ; Le silence des agneaux 30e anniversaire ; West Side Story 60e anniversaire ; et Sur l’étang d’or 40e anniversaire.

« Année après année, la série TCM Big Screen Classics s’avère être l’une de nos programmations les plus demandées », a déclaré Tom Lucas, vice-président des relations avec les studios de Fathom Events. « Nous sommes ravis de proposer une autre programmation passionnante de films dans une variété de genres – des comédies aux comédies musicales en passant par les drames primés, il y en a pour tous les goûts. »

« Cette année nous a montré que regarder des films sur grand écran n’est pas une expérience à prendre pour acquis, et la programmation de films de 2021 a quelque chose pour tous les cinéphiles », a ajouté Genevieve McGillicuddy, vice-présidente des entreprises et des partenariats stratégiques, TCM. « Nous sommes plus fiers que jamais de poursuivre ce partenariat avec Fathom Events pour présenter la série TCM Big Screen Classics au public de tout le pays. »

Sorti en 1996, La cage à oiseaux a été écrit par Elaine May et réalisé par Mike Nichols. Le film est un remake du film franco-italien de 1978 La Cage aux Folles. Il présente le regretté Robin Williams dans l’un de ses rôles les plus mémorables des années 1990, avec également Gene Hackman, Nathan Lane et Dianne Wiest. Dan Futterman, Calista Flockhart, Hank Azaria et Chrstine Baranski apparaissent également dans des rôles de soutien.

« [Robin] était incroyablement généreux et gentil avec moi », a déclaré Lane à propos de Williams dans une interview en 2017, par Broadway World. « Nous avons ri du début à la fin tous les jours. Et Robin était certainement une grande partie de cela. Il était juste unique en son genre. C’est un très bon souvenir. »

La cage à oiseaux 25th Anniversary sera projeté le dimanche 27 juin; lundi 28 juin ; et mercredi 30 juin. Pour en savoir plus sur l’événement et acheter des billets, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Fathom Events.