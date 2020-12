Le 20 décembre, nous aurons plus d’annonces de Dragon Ball FighterZ

La société de production Dragon Ball FighterZ a révélé que le 20 décembre, nous aurons plus de nouvelles. Aurons-nous la saison 4?

Aujourd’hui, un autre jour de la ligue Dragon Ball FighterZ a eu lieu. Mais cette fois, il y avait un invité à l’événement. En direct via Twitch, la société de production Dragon Ball FighterZ a répondu aux questions des hôtes Damas et Tyrant. Interrogée sur les nouvelles à venir sur FighterZ, la société de production a été claire.

On sait qu’il manque deux personnages dans ce FighterZ Pass 3. Les deux personnages qui sonnent le plus sont le dragon à une étoile de Dragon Ball GT et le frère de Son Goku, Raditz! Mais bien sûr, les rumeurs continues n’ont pas encore été confirmées.

Rumeurs ou fuites depuis le début de la saison 2. Bien que la semaine dernière dans un forum de nouveaux soient apparus. Selon ces fuites, Gogeta Super Saiyan 4 pourrait atteindre la liste des personnages. Une nouvelle version de Dragon Ball FighterZ viendrait avec tous les DLC des consoles vidéo PlayStation 5 et Xbox Series X de prochaine génération.

Le 20 décembre, quelque chose d’autre lié à Dragon Ball arrive. Le 20 de chaque mois, le manga Dragon Ball Super sort où l’arc Moro se termine enfin. Aurons-nous dans la saison 3 un personnage qui apparaît dans cet arc? C’est possible, bien que le plus sûr soit qu’ils attendent de mettre Moro et compagnie lorsque l’anime existe et qu’ils ont plus de références pour construire le personnage.

Alors restez à l’écoute tout le monde le 20 de la finale de la ligue japonaise FighterZ. Il y a sûrement de nouvelles annonces pour Dragon Ball FighterZ là-bas.