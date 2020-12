LBS Kee’Vin abandonne « Belair Baby 2 » avec l’aide de 42 Dugg, Juicy J & More

L’artiste floridien LBS Kee’vin a impressionné les fans de hip-hop ces derniers temps grâce à un flux constant de nouveaux singles qui ont montré sa polyvalence. Le rappeur peut cracher des bars mais il peut aussi chanter et vous fournir de jolies mélodies qui vous feront bouger la tête. Il a fait ses preuves en tant qu’artiste talentueux et vendredi, il est venu pour sa base de fans en abandonnant Belair bébé 2 qui fait suite à ses débuts en avril, Bébé Belair.

Avec ce dernier projet, Kee’vin livre 13 nouveaux morceaux et d’une durée de 31 minutes, c’est l’album parfait à mettre le long d’un trajet en voiture. Grâce à sa nouvelle renommée, l’artiste a pu obtenir de grandes fonctionnalités telles que Yungeen Ace, Luh Kel, 42 Dugg et même Juicy J.C’est une mixtape qui passionnera les fans tout en offrant de nouveaux supporters dans le giron . C’est un projet solide qui vaut bien votre temps, et vous pouvez le vérifier ci-dessous.