L’avocate de Britney Spears promet de continuer à enquêter  » vigoureusement  » sur son père

« Nous sommes cependant déçus par leurs attaques honteuses et répréhensibles continues contre Mme Spears et d’autres.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre enquête approfondie sur la conduite de M. Spears et d’autres, au cours des 13 dernières années, alors qu’il a récolté des millions de dollars de la succession de sa fille, et j’ai hâte de prendre la déposition sous serment de M. Spears dans le futur proche.

« Dans l’intervalle, plutôt que de porter de fausses accusations et de tirer à bas prix sur sa propre fille, M. Spears devrait garder le silence et se retirer immédiatement. »

Elle a déclaré à un tribunal de Los Angeles le mois dernier: « Je ne suis pas parfaite, mais leur objectif était de me faire me sentir folle, et je ne le suis pas et ce n’est pas bien … Je veux une enquête sur mon père. »