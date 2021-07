L’avenir de la série Judgment n’est pas clair, car l’agence de l’acteur principal perturberait les plans de SEGA

Lost Judgment ne sortira peut-être pas avant quelques mois, mais il y a déjà des spéculations sur l’avenir de la série SEGA. Tout cela vient du site de showbiz japonais Nikkan Taishu, qui rapporte que l’agence de talents de l’acteur principal Takuya Kimura est en train de devenir un obstacle.

Kimura incarne le protagoniste Takayuki Yagami dans les jeux Judgment – ​​un détective privé qui partage le visage de l’acteur ainsi que sa voix. Kimura est une figure immensément populaire au Japon depuis des décennies, jouant dans toutes sortes d’émissions de télévision et de films. En tant que tel, il n’est pas vraiment surprenant d’entendre que son agence artistique est particulièrement protectrice.

Alors, quel est le vrai problème ici ? Eh bien, apparemment, l’agence ne veut pas que Kimura apparaisse dans les jeux PC. Tout est un peu vague, mais il est suggéré que parce que les PC ont accès à Internet, l’image de Kimura est plus à risque. Il est possible que la nature personnalisable des jeux sur PC soit le vrai problème. Par exemple, si les jeux Judgment étaient sortis sur PC, les moddeurs pourraient prendre des modèles de personnages et les réutiliser. Bref, tout ça est un peu fou.

Et cela, bien sûr, signifie que SEGA a un problème, puisque l’éditeur s’est de plus en plus investi dans le portage de ses titres sur PC (avec beaucoup de succès, faut-il ajouter). Judgment n’est pas encore sorti sur PC, et Lost Judgment n’arrive que sur consoles.

Existe-t-il une série Judgment sans Kimura ? Dur à dire. Il est clairement le visage de la franchise, mais nous supposons que cela dépend au moins en partie de la façon dont Lost Judgment se vend. Nous sommes sûrs que, s’il est poussé, SEGA pourrait faire les choses différemment, mais peut-être que les deux parties parviendront à une sorte d’accord avant que des mesures plus drastiques ne soient envisagées.

Rien de tel qu’un peu de drame du showbiz, hein ?