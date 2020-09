Lavage des vêtements fonctionnels: vous devez faire attention à cela

Que ce soit pour le sport, la randonnée ou le camping: des vêtements fonctionnels vous garantissent un équipement optimal pour chaque cas. Mais aussi pratique que soit l’écart spécial, beaucoup sont perdus en matière de lavage – et à juste titre, car c’est là que les vêtements montrent leur côté sensible.

Par vêtement fonctionnel, on entend les textiles en fibres synthétiques. Ceux-ci sont respirants, calorifuges et hydrofuges, de sorte qu’ils offrent autant de confort et une sensation corporelle agréable que possible dans le vent et les intempéries ainsi que pendant le sport.

Autre avantage: la sueur peut s’évaporer des vêtements fonctionnels. Cela réduit le risque d’hypothermie après l’effort.

Laver les vêtements fonctionnels: suivre les instructions sur l’étiquette

Cependant, ce type de vêtements nécessite des soins particuliers, car les bactéries qui décomposent la transpiration peuvent sinon développer de mauvaises odeurs dans les vêtements de sport après un court laps de temps. De plus, la membrane extérieure ne reste intacte que si vous enlevez la saleté et les autres débris.

Mais: si vous souhaitez laver vos vêtements fonctionnels, assurez-vous de suivre les instructions d’entretien sur l’étiquette. Les vestes, t-shirts et autres sont faits de différents matériaux tels que le nylon ou le Gore-Tex. En général, cependant, on peut dire que les fibres sensibles ne peuvent pas résister à des températures élevées et pas à tous les détergents. Si les instructions d’entretien se sont estompées, vous êtes du bon côté si vous lavez les vêtements fonctionnels à 30 degrés Celsius sur le cycle délicat.

Détergent pour vêtements fonctionnels: meilleur liquide

Tous les détergents ne sont pas le bon choix pour les vêtements fonctionnels. Surtout, gardez vos doigts hors de la lessive en poudre: elle peut se coincer dans les pores des vêtements de sport et les obstruer. Ancré profondément dans les fibres du tissu, le détergent ne se dissout alors plus correctement. En conséquence, les vêtements peuvent non seulement perdre leur respirabilité, mais aussi irriter votre peau si le détergent se dissout lorsque vous transpirez.

Et qu’en est-il de l’assouplissant? N’ajoutez jamais d’adoucissant à la lessive avec des vêtements fonctionnels. Cela obstrue les pores des tissus. En conséquence, ils perdent leur respirabilité et leurs propriétés fonctionnelles ont disparu.

Pour cette raison, il est préférable d’utiliser un détergent liquide. Les détergents spéciaux pour vêtements fonctionnels sont particulièrement utiles ici. Il est particulièrement doux pour les matériaux et n’endommage pas l’imprégnation.

Enlever les taches: prétraitez doucement les zones souillées

Vos vêtements fonctionnels sont-ils très sales à certains endroits? Ensuite, vous avez besoin d’un certain instinct lors du nettoyage. Vous devez prétraiter les zones souillées avant de les laver. Cependant, évitez d’utiliser des substances agressives telles que des détachants. Au lieu de cela, vous devriez enlever les taches avec un chiffon humide et du savon de fiel.

Attention: le frottement est contre-productif car il ne fait que pousser la saleté plus profondément dans le tissu.

Veillez également à ne pas trop remplir la machine, car cela exerce une contrainte mécanique supplémentaire sur le tissu. Fermez également toutes les fermetures éclair et velcro et retournez les vêtements particulièrement sensibles – en polaire et en laine – à l’envers. Vous devez retirer complètement les cordons des hottes et autres avant le cycle de lavage pour éviter les emmêlements.

Réimprégner les vêtements fonctionnels

Étant donné que les vêtements fonctionnels ne peuvent tolérer la chaleur que dans une mesure limitée, ils ne doivent pas entrer dans la sécheuse après le lavage. Au lieu de cela, suspendez les vêtements sur la grille de séchage – mais pas à la lumière directe du soleil – et laissez-les sécher à l’air.

Les vestes fonctionnelles et autres doivent être traitées de cette manière au moins deux fois par an, selon la manière dont elles sont utilisées. Si l’effet perlant s’atténue au fil des ans, vous pouvez vaporiser les vêtements fonctionnels avec un spray d’imprégnation. Vous vaporisez un agent hydrosoluble directement sur les vêtements mouillés. Laissez tout sécher à l’air pendant la nuit et mettez le linge dans la sécheuse pendant une heure supplémentaire au cycle doux le matin. Ensuite, le vêtement fonctionnel est prêt pour sa prochaine utilisation.