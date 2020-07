L’auteur de One Piece explique pourquoi il n’accepte pas les idées des autres pour l’histoire

“Une pièce“C’est l’une des franchises les plus emblématiques de l’histoire du manga et de l’anime, capable de nous laisser des arches aussi spéciales que ‘Marineford’. Aussi, en cas de doute Eiichiro Oda a été chargé de révéler que c’est lui seul qui donne toutes les nuances de l’histoire, et pour une raison très humaine.

Eiichiro Oda sur la gestion de l’histoire One Piece

Ensuite, nous vous laissons avec les commentaires de l’auteur extrait de “One Piece” expliquant pourquoi il n’accepte jamais d’idées pour l’histoire de Luffy et de sa compagnie:

“Non, je ne fais vraiment pas ça. Je n’en ai pas besoin. Cela peut sembler un peu froid mais je ne veux pas les idées des autres. Parfois, l’équipe de Jump change mais la première chose que je dis aux nouvelles personnes est Ne me donnez pas d’idées. Les personnages et l’histoire sont à moi, je veux avoir cette confiance. Je pense que dès que vous commencez à dépendre des autres, vous le ferez de plus en plus. Donc, si vous ne réussissez pas, vous finissez par penser que la faute de quelqu’un d’autre est. Je veux juste réussir ou échouer selon mes propres mérites”

Dans sa réponse, Oda-sensei précise que ça ne le dérange pas d’avoir retour d’information sur les aspects secondaires des Pirates du Chapeau de Paille ou avec des éléments tels que la présence de certains animaux. Cependant, l’auteur indique clairement que “One Piece” est le résultat de ses efforts, à la fois pour le bien et pour le mal, et c’est quelque chose qu’il ne veut absolument pas changer.

Nous verrons donc ce qui nous attend dans un chapitre aussi controversé que ce qui semble 987 de “One Piece”, qui a fait pleurer l’éditeur principal d’Oda-Sensei. Dans l’article partagé, vous pouvez trouver tous les commentaires qui seront faits à son sujet, qui devraient encore être publiés.

