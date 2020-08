L’auteur de «John Wick» travaille pour Netflix sur une série «Splinter Cell»

Si ça ne marche pas avec le film “Splinter Cell”, il y a une série! Ubisoft et Netflix travaillent actuellement sur une adaptation animée des jeux d’action furtifs et ont embauché Derek Kolstad, un vrai professionnel.

Kolstad a écrit les scripts des films “John Wick” et connaît très bien le genre d’action. Dans la série prévue “Splinter Cell”, il apparaîtra en tant qu’auteur et producteur exécutif, comme le rapporte exclusivement Variety.

Commandé deux saisons

Le service de streaming Netflix et le studio de développement Ubisoft semblent faire un gâchis et ont commandé deux saisons avec un total de 16 épisodes. On ne sait toujours pas en quoi consiste la série “Splinter Cell”. Bien sûr, il va de soi que l’agent secret Sam Fisher est au centre des préoccupations – après tout, il est également le protagoniste de toute la série de jeux. Reste à savoir si Jürgen Kluckert prêtera sa voix à l’agent secret dans la version française de la série. Il est le doubleur de Fisher dans presque tous les jeux “Splinter Cell”.

Le projet de film est en attente

À l’origine, il aurait dû y avoir un long métrage pour la série d’action furtive dans laquelle Tom Hardy se glisse dans le costume de camouflage de Sam Fisher. Les premiers plans du film remontent à 2012. Avec Eric Singer (“The International”, “American Hustle”), il y avait aussi un scénariste, qui a été remplacé par Frank John Hughes en 2015, comme l’a rapporté Deadline à l’époque. Depuis, le projet est devenu silencieux.

On ne sait pas encore quand la série “Splinter Cell” sera diffusée sur Netflix.