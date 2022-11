Lauren Graham a déclaré à la co-vedette de Gilmore Girls « Nous pourrions facilement revenir »

Filles Gilmore la star Michael Winters a partagé les détails d’une conversation qu’il a partagée avec sa co-star Laurent Graham sur la possibilité d’un autre retour à Stars Hollow. Tout au long de la série originale de sept ans et de sa renaissance en 2016, Winters a dépeint Taylor Doose, le sélectionneur de la ville et propriétaire de Doose’s Market et de Taylor’s Olde Fashioned Soda Shoppe and Candy Store. Graham a joué le rôle de l’un des personnages titulaires, Lorelai Gilmore, une jeune maman d’une fille adolescente surperformante nommée Rory (jouée par Alexis Bledel).





Dans une récente interview avec ET, Winters a partagé des informations qui vont probablement exciter le Filles Gilmore base de fans :

« Je me souviens quand le redémarrage était terminé, je me souviens d’avoir parlé à Lauren [Graham] et en disant: ‘Eh bien, je suppose que c’est ça.’ Et elle a dit : ‘Eh bien, vous savez, je ne sais pas. Le quatrième film est très ouvert. Elle a dit: ‘C’est très ouvert que nous puissions facilement revenir.' »

Lors du dernier volet de la série revival Gilmore Girls : une année dans la vie, Rory dit à Lorelai qu’elle est enceinte, mais les téléspectateurs se demandent qui est le père du bébé de Rory. Bien qu’il y ait beaucoup de spéculations en ligne et d’articles consacrés à différentes opinions, la créatrice de la série Amy Sherman-Palladino n’a jamais répondu à la question du cliffhanger.

La Filles Gilmore diffusé de 2000 à 2007 et a suivi la vie du duo mère-fille Lorelai et Rory. Lorelai est une mère célibataire déterminée, mais comme les aspirations scolaires de Rory dépassent ses moyens financiers, elle doit demander l’aide de ses parents aisés Emily et Richard. Cela conduit à des dîners hebdomadaires avec les quatre Gilmores, et la relation complexe entre Lorelai et ses parents conduit souvent au drame. La série montre également la vie dans une petite ville et les personnages originaux qui habitent la ville fictive de Stars Hollow. Filles Gilmore mettaient en vedette Graham, Bledel, Melissa McCarthy, Scott Patterson, Kelly Bishop, feu Edward Herrmann, Keiko Agena, Jared Padalecki, Matt Czuchry et Milo Ventimiglia.

La suite de la série Gilmore Girls : une journée dans la vie diffusé en 2016, neuf ans après la conclusion de l’original. Il comprenait quatre chapitres de 90 minutes, chacun nommé d’après une saison. Le renouveau a vu Luke et Lorelai confrontés à des problèmes relationnels persistants, aux difficultés de carrière surprenantes de Rory et à Emily acceptant le décès de Richard.





Plus de spéculations sur l’avenir des Gilmore Girls

Alors que Winters a déclaré qu’il reprendrait le rôle de Taylor « dans une minute à New York », il a partagé quelques hésitations quant à savoir s’il pensait que la série avait réellement un avenir. Il a cité l’expérience de Palladino avec le Merveilleuse Mme Maisel (Amy Sherman-Palladino a créé la série, tandis qu’elle et son mari Dan Palladino servent d’écrivains) comme raison pour laquelle ils ne voudront peut-être pas revenir Filles Gilmore:

« Je dis ça à propos de Mme Maisel parce qu’enfin ils ont été reconnus, Amy et Dan, pour le travail qu’ils avaient fait », a déclaré Winters. Et puis avec Merveilleuse Mme Maisel, tout à coup, ils recevaient le genre de réponse qu’ils méritaient depuis le début. Je pensais que c’était la même chose pour Lauren [Graham]. Je pensais qu’elle était une actrice formidable. Je ne pense pas qu’elle ait jamais obtenu la reconnaissance. Vous savez, elle travaille et les gens la connaissent et l’aiment et tout. Mais elle devrait être plus que. »

Cependant, plus tôt cette semaine, Graham a déclaré à NewBeauty que Lorelai est le personnage qu'elle a joué avec lequel elle s'identifie le plus et a également évoqué la possibilité de retourner à Stars Hollow.