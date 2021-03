Lauren Cohan révèle la fin idéale de «  The Walking Dead  »

La star de ‘The Walking Dead’, Lauren Cohan Il a parlé de ce à quoi ressemblerait sa fin idéale de la série.

La série acclamée de AMC diffuse actuellement les nouveaux épisodes bonus de son saison 10, et il a été récemment annoncé que ce sera l’été prochain lorsque sa saison 11.







Le personnage joué par Cohan, Maggie Rhee, a fait son retour au salon lors de sa dixième saison, ce qui a conduit aux retrouvailles tant attendues avec Negan.

Dans une nouvelle interview avec Conan O’Brien, l’actrice a expliqué comment elle aimerait que sa dernière saison se termine.

«J’aurais aimé qu’il y ait un remède et peut-être que mon idée a changé pendant que nous l’avons traversée. Covid mais j’aimerais que le personnage de Maggie ne meure pas d’un zombie et qu’il y ait en quelque sorte un lent retour à la normalité. «







«Je pense juste que ce serait bien, ne vous méprenez pas… J’ai définitivement imaginé le retour de Meule et Michelle et d’autres choses réalistes qui pourraient arriver … mais j’aimerais quelque chose de plus confortable », a-t-il ajouté Cohan.

Le premier épisode de la saison 10 élargi, ‘La douceur du foyer’ a été diffusé au cours de la semaine dernière, qui était axé sur Maggie et comment son leadership se développe Alexandrie.