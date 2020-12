L’audition de Kristen Wiig «  Wonder Woman 1984  » était si secrète que même son agent ne le savait pas

La comédienne Kristen Wiig joue dans Wonder Woman 1984. Le film très attendu a été présenté en première dans les salles et sur HBO Max le jour de Noël. Comme pour beaucoup d’autres films cette année, la pandémie de COVID-19 a reporté les débuts du film.

Wonder Woman 1984, une suite du blockbuster 2017 Wonder Woman, a promis d’être un succès. Warner Bros. Entertainment considérait le film comme une priorité d’entreprise et les fans s’attendaient à un scénario époustouflant.

Les rôles d’acteur de Kristen Wiig avant ‘Wonder Woman 1984’

Acteurs de «Wonder Woman 1984» Kristen Wiig et Gal Gadot |

Jeff Kravitz, Contributeur / Getty

Kristen Wiig se considère comme une super-héros-nerd dans l’industrie du théâtre. Le joueur de 47 ans a joué dans d’autres films majeurs, tels que Demoiselles d’honneur et chasseurs de fantômes. Les fans étaient ravis de voir Wiig jouer le rôle de Cheetah dans le nouveau Wonder Woman 1984, A rapporté SYFY.

Elle a fait ses débuts à l’écran en 2003. Deux ans plus tard, elle a rejoint Saturday Night Live. En 2006, elle est apparue dans la comédie grand écran Les mineurs non accompagnés. Mais son rôle principal dans Demoiselles d’honneur a lancé une carrière d’acteur réussie.

Auditions top secrètes de Wiig

Lors d’une interview avec Jimmy Fallon, Wiig a révélé son audition pour Wonder Woman 1984 était top-secret. Patty Jenkins, la réalisatrice du film, a contacté l’agent de Wiig et a demandé à parler avec le comédien.

Wiig ne connaissait pas les détails de son rôle, de son film et de son casting, mais elle a deviné que c’était peut-être Wonder Woman 1984. Son agent était également dans l’ignorance du rôle de Wiig dans le nouveau film et ne l’a appris que plus tard. Malgré sa carrière d’actrice réussie, Wiig doutait qu’elle conviendrait parfaitement à un film de super-héros.

Mais Jenkins était confiant sur les talents d’acteur de Wiig. La réalisatrice a également admis qu’elle admirait le jeu d’acteur de Wiig et son personnage drôle mais doux.

Lors des auditions, Wiig devait signer un accord de non-divulgation. À un moment donné, elle est devenue paranoïaque sur son rôle et le secret des auditions. Plus tard, Wiig s’est envolé pour Londres pour auditionner pour le rôle de Barbara Minerva / Cheetah. Le fait qu’elle n’ait pas été autorisée à discuter des détails de son rôle la rendait anxieuse.

La vraie raison derrière le secret de l’audition n’est pas claire. Mais le tour de star de Wiig dans le film aura sans aucun doute un impact important sur sa carrière.

Son point de vue sur l’audition secrète et le rôle de super-héros

Kristen Wiig ne prévoyait pas d’acquérir le rôle dans Wonder Woman 1984. Au cours de l’interview de Fallon, elle a affirmé avec taquinerie qu’elle redoutait que la police Warners Bros. frappe à sa porte. Mais jouer aux côtés de Gat Gadot, qui joue dans le rôle-titre, était une opportunité précieuse pour Wiig.

Wiig a subi une pression intense en rejoignant la franchise de films à succès. La chance de jouer dans le film était une ambition de carrière pour elle. Elle a également révélé que l’ajout d’humour à un méchant comme Cheetah était effrayant.

Dans le film, le personnage de Wiig, Barbara Minerva, est une femme peu sûre d’elle et timide qui admire sa confiante collègue, Diana Prince, alias Wonder Woman. Le diabolique Maxwell Lord, joué par The Mandaloriande Pedro Pascal, manipule Barbara et provoque sa transformation en le violent Guépard. Wiig a déclaré qu’elle avait toujours voulu jouer un personnage puissant. Elle l’a obtenu avec le puissant Cheetah.

Kristen Wiig a révélé que les héros féministes des années 80 avaient inspiré son rôle de Cheetah, un méchant emblématique de DC Comics. Elle a admis qu’elle admirait les femmes qui étaient en avant sur les écrans pendant les premiers jours.