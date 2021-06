L’audience du premier jour de Loki établit un record pour la série Marvel sur Disney +

Dans une tournure magique digne du dieu de la malice lui-même, Loki s’est avéré être la plus grande série sur Disney + à ce jour. Samba TV, qui mesure l’audience en streaming dans 3 millions de foyers de télévision intelligente terrestre pendant au moins cinq minutes, a rapporté que la première de mercredi soir de la série mettant en vedette Tom Hiddleston a attiré 890 000 foyers américains. Cela établirait le record du « plus grand public américain le jour de la première de toutes les émissions Disney + de Marvel ».

« De toute évidence, le nombre croissant de foyers à l’écoute le jour 1 prouve que la série Marvel Disney + prend de l’ampleur », rapporte Samba TV.

Les chiffres de 890K sont assez loin des premiers épisodes des précédentes émissions Marvel qui ont fait leurs débuts sur Disney + cette année. WandaVision diffusé en avant-première à 655 000 foyers Le Faucon et le Soldat de l’Hiver a attiré 759K avec son premier épisode. Le nouveau Loki l’épisode est également supérieur au total de quatre jours du week-end de première pour Cruelle sur le streamer, bien que ce film coûte 30 € de plus pour les abonnés.

A terme, Samba TV compterait également 1,7 million de foyers pour le Faucon et le soldat de l’hiver‘s premier week-end et 1,6 million pour WandaVision pour son week-end de trois jours. Ces émissions ont très rapidement gagné en popularité après la première diffusion de leurs premiers épisodes, et il semble que Loki a connu une participation particulièrement forte dès le départ. Cela a certainement aidé que les deux émissions précédentes sur Disney + de Marvel Studios aient été si bien accueillies par les fans.

Loki met en vedette Tom Hiddelston dans le rôle du dieu du mal, reprenant son rôle du MCU qu’il joue depuis des décennies. Owen Wilson joue le rôle de Mobius M. Mobius, un agent de la Time Variance Authority, qui marque les débuts de Wilson dans le MCU. L’émission met également en vedette Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Ravonna Renslayer, Wunmi Mosaku dans le rôle de Hunter B-15, Eugene Cordero dans le rôle de Casey et Tara Strong dans le rôle de Miss Minutes.

Michael Waldron a créé la série et est le scénariste en chef. Kate Herron a réalisé chacun des six épisodes de la première saison. Il existe également un certain potentiel que Marvel Studios et Disney voient dans la série, car les discussions sur une deuxième saison ont déjà commencé. Le producteur de Marvel Studios, Nate Moore, a également taquiné que les intrigues de Loki pourrait facilement se transformer en une série en cours. Ce n’est pas le plan avec toutes ces émissions Marvel, car Elizabeth Olsen a confirmé que WandaVision est unique.

« Celui qui me vient à l’esprit – et ce n’est probablement pas un secret – je pense qu’il y a beaucoup de narration dans Loki c’est vraiment irrévérencieux et intelligent et cool, mais se prête également à plusieurs saisons d’une manière où ce n’est pas unique « , a déclaré Moore à propos de la série, par IndieWire. « Tom Hiddleston, je pense, fait certains de ses meilleurs travaux sur cette émission. C’est vraiment incroyable. Je pense à toutes les bonnes choses qu’il a faites, mais ce spectacle va montrer des côtés si différents et vraiment la véritable portée de sa gamme. Je pense que ce spectacle va surprendre beaucoup de gens. »

Loki créé le 9 juin et de nouveaux épisodes de la série seront diffusés les mercredis suivants sur Disney +. WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver peuvent également être diffusés dans leur intégralité. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

https://deadline.com/2021/06/loki-first-day-viewership-scores-record-for-disney-marvel-series-per-samba-tv-1234773100/

Sujets : Loki, Disney Plus, Streaming