L’Audi SQ5 Sportback TDI dévoilée. Changer la forme, garder le moteur

Dévoilé il y a quelques mois, le Q5 Sportback peut désormais être commandé, et il devrait arriver sur le marché au premier semestre 2021. Dans le même temps, la marque allemande a publié les premières images du nouveau Audi SQ5 Sportback TDI.

Par rapport à ses frères «normaux», la SQ5 Sportback TDI a un look plus agressif et sportif, grâce à des éléments tels que la calandre différenciée ou la double sortie d’échappement.

À l’intérieur, celui qui est, pour l’instant, le plus sportif du Q5 Sportback, présente plusieurs logos «S», un décor noir ou gris foncé et d’autres détails sportifs.

Le moteur? Diesel, bien sûr

Alors que les Audi SQ7 et SQ8 se sont déjà «rattrapées» avec des moteurs à essence, l’Audi SQ5 Sportback TDI reste – tout comme la SQ5 – fidèle aux moteurs diesel.

De cette façon, le SUV-Coupé allemand est équipé d’un V6 3.0 TDI qui apparaît associé à un système hybride doux 48V. Avec 341 ch et 700 Nm, il est couplé à une transmission automatique tiptronic à huit rapports et transmet sa puissance aux quatre roues via le système quattro.

Le résultat est 250 km / h de vitesse maximale (limitée) et un temps de 0 à 100 km / h de seulement 5,1 s. Tout cela dans un modèle qui grâce au système hybride doux peut récupérer jusqu’à 8 kW en décélération et peut «naviguer» pendant 40 s avec l’énergie stockée dans une petite batterie lithium-ion.

Dans le chapitre dynamique, la SQ5 Sportback TDI dispose d’une suspension sport S qui lui permet de réduire la hauteur au sol de 30 mm et est livrée de série avec des jantes de 20 ”et des pneus 255/45 (en option, les jantes peuvent être de 21”) ).

Désormais disponible à la commande, le prix de l’Audi SQ5 Sportback TDI au France reste à révéler, ainsi que sa date d’arrivée sur notre marché.