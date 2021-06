L’aube des morts de Zack Snyder a un œuf de Pâques caché dans l’Armée des morts

Un Armée des morts Un œuf de Pâques a été découvert qui relie apparemment le film à celui de Zack Snyder Aube des morts refaire. À tout le moins, il semble faire pencher sa casquette au premier long métrage de réalisateur de Snyder, qui était un remake du classique zombie de George A. Romero du même nom. Le détail caché soulève la question; « ces films existent-ils dans le même univers? »

L’œuf de Pâques en question a récemment été partagé par le compte Twitter de Movies That Maher. Dans celui-ci, nous voyons un article de presse sur le téléphone de quelqu’un qui contient de nouvelles informations concernant une épidémie de zombies qui s’est produite dans le Wisconsin en 2004. Plus précisément Milwaukee. En fait, c’est là que le remake de Dawn Of The Dead, qui a été publié en 2004 et se déroule probablement la même année, a été mis en place. Accompagné d’une capture d’écran du moment de Armée des morts, le message se lit comme suit.

Yo Zack Snyder a déclaré que sa première aventure Zombie « Dawn Of The Dead » n’est pas liée à « Army Of The Dead », ce n’est pas une suite directe, mais cet article dans le film dit le contraire. « De nouvelles informations ont été publiées sur l’épidémie de zombies de 2004 à Milwaukee » Oeuf de Pâques cool ou quoi? pic.twitter.com/XQp2uXq3ah – Films que Maher avec le Viking (@MoviesThatMaher) 23 mai 2021

« Yo Zack Snyder a dit que sa première aventure Zombie Aube des morts n’est pas lié à «Army Of The Dead», ce n’est pas une suite directe, mais cet article de presse dans le film dit le contraire. «Nouvelles informations publiées sur« l’épidémie de zombies 04 à Milwaukee ». Oeuf de Pâques cool ou quoi? «

Pour ceux qui cherchent à trouver un tissu conjonctif entre les deux aventures cinématographiques de Zack Snyder dans le sous-genre zombie de l’horreur, c’est tout un régal. Mais quant à la question de savoir si ces films existent ou non dans le même univers? Snyder, malheureusement, a déjà confirmé que non. Dans une précédente interview avec ScreenRant, le cinéaste a déclaré qu’il avait développé Armée des morts juste après Aube des morts mais qu’il vit «dans son propre univers». Plus que probablement, il ne s’agit que d’un cinéaste qui s’amuse un peu avec son propre catalogue et donne un petit quelque chose à ses fans.

Armée des morts se concentre sur une équipe de mercenaires chargés de pénétrer dans la zone de quarantaine infestée de zombies à Las Vegas. Ils sont envoyés là-bas pour récupérer 200 millions de dollars qui se trouvent juste dans un coffre-fort sous la bande avant que la ville ne soit bombardée par le gouvernement en 32 heures. Le casting comprend Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raul Castillo, Huma S.Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone et Michael Cassidy.

La bonne nouvelle pour ceux qui apprécient le travail de Zack Snyder dans ce domaine est qu’il est loin d’être terminé. Un Armée des morts Le film prequel intitulé Army of Thieves a déjà été filmé et sera également diffusé sur Netflix. Le service de streaming crée également une série animée dans le même univers. Pendant ce temps, Snyder a confirmé qu’il avait des plans pour Armée des morts 2, en supposant que le premier film fasse assez bien pour justifier une suite. Et le cinéaste dit que son idée est folle.

Sujets: Army of the Dead, Dawn of the Dead