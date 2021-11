« Late Motiv », pourquoi il a été annulé après sept saisons

C’est la fin d’une époque. Après sept saisons et plus de 900 éditions, «Motif tardif», L’émission tardive animée par Andreu Buenafuente, baisse le rideau à jamais. En décembre, les derniers chapitres du programme qui depuis 2016 diffuse # 0, la chaîne que Movistar + consacre à sa production de divertissement originale, seront diffusés.

A travers un communiqué, la même entreprise a confirmé la fin de «Motif tardif”, Bien qu’avec la promesse de continuer à travailler avec Buenafuente sur d’autres projets. En fait, ils auraient même le premier d’entre eux opérationnel.

« Late Motiv » a marqué le saut du comédien catalan Andreu Buenafuente à la télévision payante après l’annulation de « En el aire », d’Atresmedia, avec des collaborateurs comme Berto Romero et Bob Pop.Le programme est produit par El Terrat, la société de production de Buenafuente.

« Late Motiv » a conquis le public grâce à un format de spectacle tardif adapté aux circonstances espagnoles. Le programme a la collaboration de comédiens tels que Berto Romero (Photo: Late Motiv / Instagram)

« Andreu Buenafuente et Movistar + feront leurs adieux à « Late Motiv » après sept saisons et plus de 900 programmes dans lesquels le genre de fin de soirée a été repositionné au sommet de la télévision nationale. Plus de six ans au cours desquels Buenafuente a généré de grands moments télévisés aux côtés de ses collaborateurs extraordinaires et d’invités de renom qui ont offert avec lui de grandes doses d’humour et de télévision», a indiqué Movistar +.

« Aujourd’hui (lundi 15 novembre), on sait que ce programme, « Late Motiv », termine l’année. En décembre, nous partons (…) En ce moment, je suis juste reconnaissant. Nous ressentons tous un mélange de chagrin, mais de fierté et de sourire. Chien», a déclaré Buenafuente lui-même le jour du début de la fin.

POURQUOI N’Y AURA-T-IL PLUS DE « LATE MOTIV » ?

Selon Bluper, Buenafuente lui-même a décidé de finir « Motif tardif« De consacrer désormais l’essentiel de ses efforts à de nouvelles aventures télévisuelles. Alors que son contrat avec Telefónica expire fin 2021, l’humoriste a estimé qu’il était temps de tourner la page, de quitter Madrid, où l’émission est enregistrée du lundi au jeudi, et de déménager professionnellement à Barcelone.

QUELS SONT LES PROCHAINS PROJETS D’ANDREU BUENAFUENTE ?

La même déclaration de Movistar + indique que Buenafuente assumera «nouveaux défis et projets», dont certains dans cette même maison de production, bien qu’il ne soit pas clair si en tant que producteur ou encore une fois devant les caméras. Quels sont ces projets ? Parmi celles-ci figure une fiction qui pourrait marquer son retour au métier d’acteur après l’expérience du film « La proclamation ». Dans le meilleur des cas, il y aurait aussi un autre talk-show.

« Nous voulons que Buenafuente soit avec nous pendant longtemps« , A déclaré le directeur du divertissement de Movistar +, Juan Andrés García Ropero, quelques jours avant la fin de »Motif tardif”.

« Buenafuente a des projets dans cette maison, à la fois pour le divertissement et la fiction. C’est un visage à nous que nous aimons, et nous voulons être avec Buenafuente sur notre photo en permanence« A-t-il ajouté lorsqu’il parlait à verTele.

En dehors de Telefónica, le chef d’orchestre aurait proposé un format à RTVE pour concurrencer « El Hormiguero » dès son premier accès, mais l’idée n’aurait pas abouti. Bien sûr, Buenafuente chercherait à devenir un collaborateur de RTVE Catalunya. De même, il aurait rencontré HBO Max pour évaluer les possibilités de l’offre de divertissement du service en Espagne.

Andreu Buenafuente dirige « Late Motiv » depuis début 2016 (Photo: Andreu Buenafuente / Instagram)

QUAND LE « LATE MOTIV » s’arrêtera-t-il ?

La dernière édition de « Late Motiv » est prévue le jeudi 23 décembre.

« Maintenant, nous devons être reconnaissants à tous ceux qui ont rendu ‘Late Motiv’ possible et à ceux qui l’ont apprécié. Cela a été tout pour nous, nous avons tout donné, et ce que nous avons ri et appris ! A profiter jusqu’au bout pour le prochain défi. Merci», a écrit Buenafuente sur ses réseaux sociaux. Plus que quelques semaines.