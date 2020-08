L’astuce de WhatsApp pour libérer facilement la mémoire du téléphone

L’un des problèmes qui affligent la plupart des Utilisateurs WhatsApp avec des smartphones moins sophistiqués, c’est qu’après plusieurs mois d’utilisation, l’application commence à en occuper un quantité d’espace exorbitante dans la mémoire du téléphone: heureusement, ils arrivent bientôt actualités dans l’application qui vous permettra de gérer plus efficacement le matériel reçu de vos contacts pour supprimer les photos, vidéos et documents inutiles afin de libérer tout l’espace dont vous avez besoin sur votre téléphone.

Il s’agit essentiellement de nouvelles fonctionnalités insérées dans un menu déjà présent dans les versions actuelles de WhatsApp: celle relative à l’utilisation et au stockage des données présentes dans les paramètres. Pour le moment, l’élément Utilisation du stockage dans le menu se limite à fournir une section transversale de la quantité d’espace occupé sur le téléphone par les différentes conversations, et pour chacune, il vous permet de libérer de l’espace sur le téléphone de manière assez rudimentaire – en sélectionnant toutes les photos, ou toutes les vidéo, tous les messages audio et ainsi de suite. le nouvelles à venir au lieu de cela, ils promettent un plus grand contrôle sur le matériau à effacer; ils ont été interceptés par la communauté WABetaInfo, qui a mis la main sur l’une des versions préliminaires de l’application et obtenu un écran décrivant l’opération assez précisément.

D’après la capture d’écran, il est clair qu’une première option vous permettra de garder le contrôle tous les fichiers qui ont été soumis, c’est-à-dire qu’ils ne proviennent pas à l’origine de leurs contacts mais de sources tierces: ce matériel comprend souvent des vidéos et des photos qui n’intéressent pas directement le destinataire, qui pourrait donc avoir moins de problèmes à les supprimer. Une autre nouveauté est représentée par la liste des gros fichiers, c’est-à-dire des photos, des vidéos et des documents qui, quelle que soit la conversation dans laquelle ils ont été reçus, prennent plus de place que la moyenne: avoir ce matériel en vue permet de le supprimer, libérant ainsi beaucoup d’espace sur le téléphone en une seule fois, peut-être après avoir fait une copie sur votre ordinateur.

Ces deux dernières innovations sont encore en cours de test et ne sont pas encore disponibles dans les versions de WhatsApp actuellement aux mains du grand public; cependant, les développeurs y travaillent depuis des mois, et le fait que les premiers écrans émergent signifie que leur libération est proche.