L’astronaute de la NASA Mark Vande Hei pourrait passer un an dans l’espace après son lancement en avril – et si tel est le cas, il se réjouira de cette opportunité, a déclaré Vande Hei lundi 15 mars lors de sa première conférence de presse depuis La NASA a annoncé son vol La semaine dernière.

En règle générale, les astronautes passent environ six mois et demi sur le Station spatiale internationale , vivant et travaillant en orbite. Mais un projet distinct de l’homologue russe de la NASA, Roscosmos , pourrait signifier que Vande Hei doit rester dans l’espace plus longtemps avant de pouvoir retourner sur Terre. Si tel est le cas, ce serait très bien pour lui, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse télévisée sur la NASA TV lundi.

« Honnêtement, pour moi, c’est juste une opportunité pour une nouvelle expérience de vie », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse, qui s’est déroulée pratiquement depuis Star City, en Russie, où il se prépare pour son vol. « Je n’ai jamais été dans l’espace plus de six mois environ, donc si quelqu’un me dit que je dois rester dans l’espace pendant un an, je vais découvrir ce que ça fait. Je suis vraiment enthousiaste. »

Vande Hei a déjà visité la station spatiale une fois auparavant, volant vers et depuis le laboratoire en orbite sur un russe Soyouz véhicule en 2017 et 2018 pour compléter un séjour de six mois; cette expérience a rendu un vol plus long attrayant, a-t-il déclaré. «Sur le vol précédent, c’était comme si chaque jour était un peu plus facile», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. « J’étais plus à l’aise avec les choses au fil du temps, j’étais beaucoup plus familier avec mon travail. »

Vande Hei a déjà embrassé le hasard en ce qui concerne sa prochaine mission: il a appris que le lancement du mois prochain n’avait été confirmé que la semaine dernière, avec le reste du monde, a-t-il déclaré lors de l’événement médiatique.

Au cours de la dernière décennie, les astronautes de la NASA ont volé vers la Station spatiale internationale sur des capsules russes Soyouz dans des sièges qui l’agence achète à son homologue , Roscosmos. Maintenant, la NASA commence à lancer ses astronautes sur des véhicules commerciaux américains comme le Crew Dragon de SpaceX, mais elle ne veut pas arrêter de voler sur Soyouz.

À cette fin, la NASA a passé les derniers mois à organiser à la hâte un siège sur le vol Soyouz d’avril, surnommé MS-18, cette fois par l’intermédiaire de la société de tourisme spatial basée au Texas, Axiom Space, plutôt que directement via Roscosmos. En échange du lancement d’avril, la NASA pilotera un astronaute sélectionné par Axiom sur un prochain vol commercial, probablement en 2023, selon un déclaration de l’agence sur les arrangements .

Un séjour prolongé marquerait une deuxième irrégularité dans la mission de Vande Hei, provoquée par une planification du côté de Roscosmos. L’agence s’associe à une chaîne de télévision russe pour filmer un film dans l’espace, ce qui besoin de voler deux personnes à la station spatiale pour le tournage.

Précédent Déclarations de Roscosmos ont suggéré que cela pourrait se produire à l’automne. Si ce calendrier se vérifie, Vande Hei devra attendre que le prochain Soyouz en visite – MS-19 – rentre chez lui, plutôt que de retourner sur Terre dans le même véhicule dans lequel il a lancé, comme le font généralement les astronautes.

« Tout dépend … de savoir si ces touristes montent ou non sur le vaisseau spatial à l’automne, car ils reprendraient mon siège, donc je devrais rester plus longtemps pour attendre un autre siège », a déclaré Vande Hei lors de la conférence de presse. .

Il n’a pas précisé s’il connaîtrait la durée de son séjour avant le lancement; le dernier astronaute de la NASA à mener une mission prolongée, Christina Koch , a appris son extension alors qu’elle était déjà en orbite. (Koch a passé 328 jours dans l’espace en 2019 et 2020, faisant de sa visite la deuxième plus longue mission pour un astronaute américain. Scott Kelly a établi le record actuel à son retour d’une mission de 340 jours en 2016.)

«Mon point de vue est que je retourne à un emploi et au lieu d’être un nouvel employé qui vient d’arriver, je vais être quelqu’un qui a travaillé là-bas dans le laboratoire il y a quelques années», a déclaré Vande Hei. « Je commencerai un peu mieux que je ne l’étais la première fois et je continuerai à travailler plus longtemps, alors j’espère que je pourrai contribuer encore plus. »

