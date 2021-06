Last Stop devient étrange sur PS5, PS4 à partir du 22 juillet

Le développeur de Virginie Variable State semble aimer sortir l’étrange et le merveilleux, et son prochain titre Last Stop semble certainement continuer dans cette lignée. D’une très bonne manière, c’est-à-dire. L’aventure narrative a eu droit à une nouvelle bande-annonce lors du livestream Days of the Devs 2021 ainsi qu’à une date de sortie confirmée, qui est le 22 juillet 2021 sur PlayStation 5 et PS4. Le jeu raconte l’histoire de trois Londoniens dont les vies s’entrelacent dans une histoire plutôt surnaturelle.

Pour plus de contexte, la description de YouTube se lit comme suit : « Une aventure solo à la troisième personne se déroulant dans le Londres d’aujourd’hui, vous incarnerez trois personnages distincts dont les mondes entrent en collision au milieu d’une crise surnaturelle. Qu’est-ce qui relie ces trois étrangers ? Où le destin les conduira-t-il ? » Nous n’avons pas à attendre trop longtemps avant d’obtenir les réponses à ces questions, avec la date de lancement dans quelques semaines à peine. Nous sommes impatients de vérifier celui-ci.