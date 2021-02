Last of Us obtient la star de Game of Thrones Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie

HBO Le dernier d’entre nous La série télévisée aurait trouvé son Ellie dans Bella Ramsey. Le Hollywood Reporter a annoncé la nouvelle que Bella Ramsey, surtout connue pour son rôle d’évasion en tant que favorite des fans Lyanna Mormont sur Le Trône de Fer, a signé pour jouer le rôle d’Ellie, une «orpheline de 14 ans qui n’a jamais rien connu d’autre qu’une planète ravagée qui lutte pour équilibrer son instinct de colère et de défi avec son besoin de connexion et d’appartenance … comme la nouvelle réalité qu’elle peut être la clé pour sauver le monde. «

Premier rôle de Ramsey dans Le Trône de Fer en a instantanément fait un favori des téléspectateurs de la populaire série HBO. Elle a depuis assumé le rôle principal de la voix dans la série animée Netflix Hilda, qui a sorti sa deuxième saison en décembre. Elle a également eu un rôle récurrent dans les séries BBC One et HBO Ses matériaux sombres et a joué dans le drame fantastique anglo-allemand La pire sorcière pendant quatre saisons. Ramsey est également apparu dans l’année dernière La résistance avec Jesse Eisenberg et Ed Harris.

Le rapport THR aborde également les récentes rumeurs de Le dernier d’entre nous lorgne Mahershala Ali pour le rôle de Joel. Selon le point de vente, Ali a «encerclé le rôle», mais un accord ne s’est jamais concrétisé. Avec Ali apparemment pas mordant, il semblerait que la recherche soit toujours en cours pour que HBO trouve une co-star pour Ramsey pour jouer le contrebandier endurci d’âge moyen chargé de protéger Ellie alors qu’ils traversent un désert post-apocalyptique habité par des meurtriers. maraudeurs et créatures cannibales.

Le dernier d’entre nous se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne par une pandémie mortelle qui envahit la planète. Dans le jeu vidéo original, les joueurs contrôlent Joel, un passeur engagé pour escorter Ellie à travers le désert pour des raisons mystérieuses qui se déroulent tout au long de l’histoire. Ce qui commence comme un autre travail pour Joel devient un «voyage brutal et déchirant alors qu’ils traversent les États-Unis et dépendent les uns des autres pour survivre».

Développé par Naughty Dog pour Sony PlayStation 3, Le dernier d’entre nous a été initialement publié en 2013. Dans le jeu, Troy Baker et Ashley Johnson font la voix de Joel et Ellie. Le jeu a été très apprécié pour son histoire et son gameplay, se vendant plus de 1,3 million d’unités au cours de sa première semaine de sortie. Il remporterait également plusieurs prix du jeu de l’année dans diverses publications et cérémonies de remise de prix, ce qui en fait de loin l’un des jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années. Une suite de jeu vidéo, The Last of Us Part II, est sorti en juin 2020 avec un succès similaire.

Tchernobyl le créateur Craig Mazin écrira le scénario de Le dernier d’entre nous, producteur exécutif de la série aux côtés du scénariste et directeur créatif original du jeu vidéo Neil Druckmann. Carolyn Strauss, Evan Wells de Naughty Dog et Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions sont également producteurs exécutifs. Kantemir Balagov (Haricot) dirigera l’épisode pilote.

Comme il ne fait aucun doute que Ramsey peut représenter de manière convaincante un jeune héros féroce, il est facile de soutenir que son casting en tant qu’Ellie dans Le dernier d’entre nous est parfait. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Le dernier d’entre nous, HBO Max