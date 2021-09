Last Night in Soho Trailer #2 dévoile le mystère derrière le thriller de voyage dans le temps d’Anya Taylor-Joy

La bande-annonce officielle d’Edgar Wright La nuit dernière à Soho vient de sortir. Du directeur de Shaun des morts, Bébé Conducteur, et L’homme fourmi, le film d’horreur psychologique vient de faire sa première mondiale au Festival international du film de Venise. Avant sa sortie plus large en octobre, Focus Features a publié la bande-annonce officielle en ligne, et vous pouvez la consulter ci-dessous.

La ligne de connexion pour La nuit dernière à Soho se lit comme suit : « Eloise, une jeune femme passionnée de stylisme et dotée d’un étrange sixième sens, se retrouve mystérieusement transportée dans le temps à Londres en 1966 dans le corps de son idole, une chanteuse nommée Sandie. Alors qu’elle est dans le corps de Sandie, elle entre dans une relation amoureuse ; mais ensuite, elle commence à se rendre compte que le glamour des années 1960 à Londres n’est pas ce qu’il semble être et que le passé et le présent semblent s’effondrer avec des conséquences louches et horribles. »

Wright dirige La nuit dernière à Soho utilisant un scénario co-écrit avec Krysty Wilson-Cairns. Thomasin McKenzie et Anya Taylor-Joie diriger un casting qui comprend également Matt Smith, Terence Stam, Rita Tushingtham, Jessie Mei Li et Michael Ajao. La fin de la Bond girl et Game of Thrones La star Diana Rigg est également présentée à titre posthume dans son dernier rôle. C’est aussi la dernière apparition au cinéma de Margaret Nolan, décédée en octobre 2020.

« Il est difficile de sortir le film du travail avec elle maintenant parce que la pensée du film était une expérience assez intéressante, très émouvante à concevoir et à faire, et maintenant tout est lié au fait que Diana n’est plus avec nous », Edgar Wright a déclaré samedi lors d’une conférence de presse faisant la promotion de la première mondiale. « Dans ces situations où c’est désespérément triste, je n’aurai pas l’occasion d’avoir un autre brunch bavard avec Diana Rigg. La seule chose que je peux en retenir, c’est la chance que j’ai eu de travailler avec elle et de la connaître. »

« Dans ‘Last Night in Soho’, notre héroïne Eloise part en voyage. D’abord de la campagne à la ville, puis à une autre époque », a récemment déclaré Wright sur Twitter, encourageant les téléspectateurs à ne pas gâcher le film pour les autres. « J’aimerais que le public fasse également ce voyage lorsque le film sortira le 29 octobre. Nous avons volontairement repoussé le film à cette date d’automne, non seulement pour qu’il puisse, espérons-le, être apprécié sur le plus grand écran possible, mais aussi pour que le les nuits seraient plus longues et le public pourrait entrer dans le froid… littéralement. »

Il a ajouté : « Moi-même et les acteurs et l’équipe de La nuit dernière à Soho sont si heureux d’être présentés en avant-première à la Mostra de Venise et aimeraient vous demander, à vous, nos premiers téléspectateurs, de garder les secrets à l’intérieur afin que d’autres puissent les découvrir plus tard. En écrivant sur le film, nous aimerions que tous ceux qui le voient découvrent l’histoire avec Eloise. Alors, s’il vous plaît, si vous le pouvez, gardez l’expérience intacte pour les futurs publics afin que ce qui se passe dans La nuit dernière à Soho, reste à Soho… »

La nuit dernière à Soho sortira le 29 octobre 2021. À l’origine, le film devait être présenté en première en septembre 2020, mais la pandémie entraînerait plusieurs retards de date de sortie avant d’arriver à cette date finale. La nouvelle bande-annonce nous vient de Focus Features.

