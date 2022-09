Laserluca en thérapie : « Je ne suis pas quelqu’un de bien »

Cette fois, ce n’est pas une vidéo de bien-être : Laserluca entre en thérapie. Dans son « La vidéo la plus importante à ce jour » le YouTuber trouve des mots clairs, se reflète et informe ses téléspectateurs émotionnellement à propos de son état émotionnel.

Le jeune Hamburger Luca Scharpenberger est connu pour son vidéos de bonne humeur. En tant que Laserluca, il s’est occupé de plus de onze ans pour le divertissement Youtube. À l’extérieur, le créateur de contenu semble toujours joyeux et de bonne humeur. UN Regardez derrière la façade cependant, révèle sa vraie nature.

Laserluca parle des traits narcissiques

inhabituel simple et sans intro Laserluca s’assoit devant la caméra et dit ce qui lui semble chargé depuis un certain temps. Le YouTubeur repense à sa vie passée et se juge sévèrement.

« Vous me voyez […] toujours comme une secousse drôle et idiote dans laquelle il […] on dirait que je vais bien. Comme si peut-être, vraiment, j’étais une personne parfaite […]. Mais je peux seulement vous dire que je ne suis pas une bonne personne. Pour être honnête, je suis une très mauvaise personne. » – Laserluca

De plus, Luca note qu’il être arrogant et « traits narcissiques » avoir qu’il doit conquérir. Le YouTuber veut maintenant travailler sur ce problème et dit qu’il a déjà en thérapie embarquer

Comme le rapporte Luca, il a dans le passé fait beaucoup d’erreurs et son blesser d’autres êtres humains. Luttant avec ses sentiments, il constate que cela lui revient sans cesse manque d’empathie.

« J’ai souvent été très, très têtu. […] J’avais souvent à l’esprit que je voulais m’en sortir, que je voulais faire mon truc, que je voulais réussir. […] Je pensais que j’étais toujours la bonne personne, qui avait la meilleure opinion, qui devrait également être mise en œuvre. » – Laserluca

Les fans soutiennent Luca

Ses followers les admirent honnêteté brutale par Laserluca et renforcer son dos. Les commentaires parlent un langage clair. Vous donnez le YouTuber beaucoup d’encouragements et partagez les vôtres Expériences personnelles avec la communauté.

Malgré tous les mots positifs et les pensées encourageantes, les fans de Laserluca devront se joindre à nous dans un proche avenir beaucoup moins de contenu La vie. Il veut avant tout lui-même se concentrer sur sa thérapiemais fait référence à sa deuxième chaîne, pour laquelle il déjà pré-produit A.