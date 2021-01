L’AS Roma a organisé le premier tournoi Fortnite

L’équipe de football comme Roma se prépare à organiser le premier tournoi officiel Fortnite. Le club Giallorossi n’est pas nouveau dans le monde de l’esport (la création de l’AS Roma Esports remonte à 2017), mais l’initiative Battle-royale d’Epic Games est sans précédent. Prévu pour demain 9 janvier (pour participer, vous pouvez vous inscrire à cette adresse), leAS Roma Cup avec Fortnite est réservé aux résidents de l’Italie uniquement et sera joué sur PlayStation 4, consoles Xbox et PC. Le tournoi verra deux tours de qualification joués simultanément, chacun avec 100 joueurs. Par la suite, les 50 finalistes de chaque phase de groupes auront accès à la finale. Bref, les 100 finalistes s’affronteront dans le meilleur des 5 matchs, afin que le classement final puisse être établi.

Différents prix sont réservés aux gagnants, tous de marque AS Roma. Voici en détail les différents lots à gagner, en fonction du rang obtenu dans le classement: la première place vous permet de faire signer un maillot avec une dédicace et une invitation en tant qu’invité spécial en direct sur la chaîne officielle Twitch AS Roma. Les deuxième et troisième places garantissent un maillot AS Roma signé avec dévouement. Gadgets Roms exclusifs pour ceux qui se classent de la 4e à la 10e place Il n’est donc pas nécessaire d’aspirer au podium pour gagner un prix.

La Coupe AS Roma avec Fortnite est la preuve de la volonté du club de Giallorossi d’accroître sa présence dans le paysage florissant de l’esport, qui se développe également en Italie. Pour être toujours à jour sur ce genre d’initiatives, il est conseillé de suivre AS Roma Esports via le profil Twitter officiel et la chaîne Twitch. Concernant Fortnite, cependant, après l’événement de Noël Operation with the Flakes qui s’est terminé le 5 janvier dernier, on ne sait pas encore quelles nouvelles il accueillera concrètement dans cette 2021 qui vient de commencer. Mais grâce à la collaboration avec des agents externes, la bataille royale d’Epic Games parvient toujours à rester sous les projecteurs du monde non seulement du jeu vidéo, mais aussi culturel et social.