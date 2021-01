L’artiste derrière les photos virales du «  corps réel  » parle exclusivement de ce que les filtres font sur le corps des femmes

Il est choquant de constater à quel point les femmes voient rarement des corps qui leur ressemblent sur les réseaux sociaux. C’est encore plus choquant que nous ne trouvions plus cela choquant du tout.

Nous nous sommes tellement habitués à l’aérographe, au photoshop et aux normes corporelles irréalistes que beaucoup d’entre nous regardent maintenant notre propre corps à travers une lentille déformée par les filtres Instagram, jugeant les bosses et les bosses naturelles comme des imperfections et des défauts.

Nous entendons tout le temps comment cela nuit à notre perception de notre propre beauté, nous pousse à nous critiquer et affecte notre estime de soi.

Mais que faisons-nous pour briser ce cycle?

Millie Brandon est une photographe et journaliste australienne qui s’efforce de faire de son compte Instagram un lieu de représentation pour toutes sortes de corps féminins.

Inspirée par le manque de transparence sur les réseaux sociaux, Brandon a commencé à partager des images qu’elle avait prises de ce à quoi ressemblent de vrais corps, sans les retouches.

« Les célébrités et les influenceurs sont prompts à montrer toutes les meilleures parties de leur vie en ligne, laissant les jeunes filles et les femmes se sentir comme elles ne correspondent pas aux normes de beauté et avoir envie d’être comme ces personnes en ligne », a-t-elle déclaré à YourTango dans une interview exclusive. . «Ce que ces gens ne montrent pas, c’est la réalité de leur corps, lorsqu’ils sont assis, lorsqu’ils ne se sentent pas au mieux, sur un angle latéral, etc.»

Son travail explore la forme féminine sous tous les angles que vous verrez rarement en ligne et vous fera tomber amoureux de votre corps – vergetures et tout.

La photographie de Brandon a commencé comme un passe-temps au début de 2020, mais est depuis devenue une entreprise qui s’efforce d’aider les femmes à se sentir belles. Brandon a d’abord lancé son travail en tant qu’artiste autoportrait dans un moment de confiance et peu de temps après, a commencé à capturer des photos en gros plan d’autres femmes à partir d’un studio auto-construit dans sa maison.

Avant cela, Brandon n’avait pas trouvé la photographie très satisfaisante – mais capturer des moments bruts de rouleaux d’estomac naturels, de boutons, de poignées d’amour et de poils du corps était devenu un travail d’amour.

Pour Brandon, sa propre confiance corporelle vient de sa mère. «Elle porte son corps avec confiance et cela m’a certainement aidé à me sentir plus à l’aise dans ma peau», dit-elle.

Cela témoigne de l’importance de se tourner vers les femmes autour de nous pour l’amour de soi plutôt que de se fier uniquement aux publications sur les réseaux sociaux qui sont soigneusement posées et souvent fortement éditées.

En regardant les images de Brandon, il est difficile de ne pas se souvenir des moments où nous avons peut-être évité notre propre beauté en nous couvrant le ventre à la plage ou en mettant un filtre sur un selfie pour cacher l’acné ou les imperfections.

Le travail de Brandon l’a même aidée à surmonter certaines de ses propres insécurités. «Une chose avec laquelle j’ai eu du mal était les boutons sur mes fesses. J’avais l’habitude de faire beaucoup de sport, je transpirais constamment et j’essayais de cacher ou de supprimer les boutons sur mes fesses. Depuis la création de cette œuvre, j’ai appris à connaître tellement de femmes qui vivent la même chose », dit-elle.

Nous avons également discuté avec Brandon de la prise de poids, quelque chose que toutes les femmes ont vécu à un moment ou à un autre, quand cela se produit, cela peut souvent se sentir isolant ou embarrassant.

Brandon célèbre cela à la fois à travers sa photographie et dans sa propre vie. «J’ai aussi récemment pris du poids, grâce à Covid et au fait d’être dans une nouvelle relation, et je pense qu’embrasser ces changements a été beaucoup plus facile grâce au travail que je crée», dit-elle. «Je sais que le ventre et les vergetures sont normaux et sont un signe typique de croissance, et je sais qu’il y a plus dans la vie que d’être obsédé par le poids.

Brandon s’oppose à cette fixation en la faisant travailler autant sur les femmes dans ces corps que sur les corps eux-mêmes. Ses légendes comportent souvent des citations des femmes qu’elle photographie ou des réflexions sur le temps qu’elle a passé avec elles.

Elle nous raconte que photographier des femmes lui a appris que lutter contre l’amour de soi est une expérience universelle pour les femmes de toutes formes et tailles.

«Les gens supposent ou s’attendent à ce que les femmes de petite taille se sentent en confiance, et sont évités lorsqu’ils essaient de parler de leurs problèmes corporels parce que les gens ne les jugent pas dignes d’être gênés dans un corps plus petit.

«L’estime de soi ne fait pas de discrimination. Les femmes de toutes tailles et formes peuvent se sentir confiantes, et elles peuvent aussi se sentir gênées », dit Brandon.

Le récit photographique de Brandon est une rupture rafraîchissante par rapport aux normes conventionnelles de beauté glorifiées dans la société occidentale.

Mais pour Brandon, ce travail n’est pas une tentative d’élever une idée de la beauté par rapport à une autre. Au lieu de cela, elle cherche à diversifier la façon dont les femmes sont représentées sur les réseaux sociaux.

«Je veux qu’il n’y ait pas du tout de normes – pas de concurrence ou de pression pour regarder d’une certaine façon», dit-elle, «Il s’agit d’embrasser ce que nous avons et de nous sentir à l’aise avec cela».

Les commentaires sur les images de Brandon sont extrêmement positifs. Entre les émojis aux yeux de cœur et les compliments, vous pouvez presque entendre le soupir collectif de soulagement devant quelque chose de réaliste dépeint sur Instagram.

Brandon oriente son travail vers les femmes et reçoit souvent des messages de gratitude et de soutien.

Bien qu’elle reconnaisse que les hommes pourraient également bénéficier de voir des corps plus réalistes, elle est plus soucieuse d’autonomiser les femmes en dehors du regard masculin. «Si nous avons confiance en notre peau, nous sommes moins susceptibles de ressentir la pression des autres pour avoir une certaine apparence».

Son travail n’est pas une tentative de rendre les courbes et les vergetures sexy ou attrayantes pour les autres. Au lieu de cela, il s’agit de regarder ces images et de tomber amoureux de caractéristiques similaires sur votre propre corps.

«C’est tout ce que j’ai toujours voulu faire», dit Brandon, «Faire en sorte que les gens se sentent mieux dans leur peau».

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.