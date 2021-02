L’artiste ajoute une touche de poussière de lune (arbre) pour le 50e anniversaire d’Apollo 14

Un nouvel hommage au 50e anniversaire de la mission d’atterrissage lunaire Apollo 14 de la NASA est né d’une collaboration entre deux artistes et d’une sorte de poussière de lune.

« Touched by the Moon », une nouvelle peinture à l’huile par l’artiste Chris Calle, capture la vue que les astronautes Alan Shepard, Ed Mitchell et Stu Roosa avaient depuis l’orbite lunaire il y a 50 ans cette semaine. Plus que ce qu’ils ont vu, cependant, incrustés dans la peinture sont les restes d’un monument autrefois vivant à l’atterrissage lunaire d’Apollo 14.

« Je n’avais pas prévu de travailler sur quoi que ce soit avec cette sciure de bois, parce que je n’en savais rien », a déclaré Calle dans une interview avec collectSPACE.com. «Autrement dit, jusqu’à ce que Scott Phillips m’approche.

En relation: Apollo 14 atterrissage sur la lune et golf tourné en photos

Histoire de la NASA: 22,99 € chez Magazines Direct Découvrez comment et pourquoi la NASA a été créée, ses plus grands triomphes, ses jours les plus sombres et les moments où elle a dépassé tous les espoirs possibles. Une histoire d’aventures, d’héroïsme et de débrouillardise, découvrez les plus grandes réalisations de l’agence spatiale et comment – en six décennies – l’organisation s’est constamment et inlassablement consacrée à son principe fondateur: « les activités dans l’espace doivent être consacrées à des fins pacifiques pour le bénéfice de toute l’humanité « . Voir l’offre

Journal et legs

Ancien technicien de la navette spatiale, Phillips sculpte aujourd’hui des modèles distinctifs du vaisseau spatial ailé à partir de bois rares. En 2017, il s’est vu confier un tronçon d’un sycomore tombé dans un ouragan. Planté à l’origine au Kennedy Space Center Visitor Complex de la NASA en 1976, l’arbre avait poussé à partir d’une graine transportée à bord d’Apollo 14 jusqu’à la lune. (Roosa a volé 500 graines de cinq espèces d’arbres comme un clin d’œil à son passé de sauteur de fumée pour le US Forest Service.)

Phillips a utilisé le bois de sycomore pour créer des sculptures pour un nouveau jardin « Moon Tree » qui a été planté au Kennedy Space Center pour le 50e anniversaire du programme Apollo en 2019. Il restait un tas de sciure d’arbre lunaire.

« En parlant avec Chris, il a été inspiré par le regretté Alan Bean (artiste d’Apollo 12) pour continuer son héritage pour inclure quelque chose de la lune dans ses œuvres », a déclaré Phillips. « Chris a assumé le rôle du seul artiste de notre communauté spatiale à utiliser son talent exquis pour peindre une peinture de maître, incorporant la sciure de bois. »

Monuments vivants de la mission lunaire: Les arbres lunaires d’Apollo 14 en direct

Scott Phillips avec les restes de l’arbre lunaire Apollo 14 qui se trouvait au Centre spatial Kennedy de 1976 à 2017. (Crédit d’image: Scott Phillips via collectSPACE.com)

En créant «Touched by the Moon», Calle a en fait perpétué deux héritages.

«C’est mon hommage à Alan Bean, en ajoutant quelque chose qui a volé, quelque chose lié à la mission, à la pièce», a déclaré Calle. « Il a toujours apprécié de demander des conseils à mon père sur l’art et j’ai toujours apprécié de demander à Alan ce qu’il faisait dans son art. C’est donc une belle continuité. »

Le père de Calle, Paul, fut l’un des huit premiers artistes choisis par la NASA pour documenter ses activités et fut le seul artiste présent lorsque les astronautes d’Apollo 11 se préparèrent pour leur lancement. Paul Calle, décédé en 2010 , a créé l’art du timbre-poste « Premier homme sur la lune » de 1969, et ensemble, Paul et Chris ont conçu des timbres pour le 25e anniversaire du premier atterrissage sur la lune.

En relation: Les 17 missions Apollo Moon de la NASA en images

Poussé par la poussière

Avec le Arbre lunaire Apollo 14 sciure à la main, Calle a déclaré que Earthrise est devenu le choix naturel pour la peinture du 50e anniversaire.

«Quand j’ai commencé à réfléchir à quelle image représenterait le mieux les idées des graines qui volaient vers la lune puis revenaient ici sur Terre, étant plantées et répandues dans le monde entier, je me suis rendu compte de ce qu’il fallait peindre», a déclaré Calle à collectSPACE. . « Plus précisément, j’ai commencé à penser à Earthrise, la Terre se levant de derrière la lune, comme tant d’astronautes l’avaient vue sur Apollo. »

La palette d’artiste de Chris Calle montrant la sciure d’un arbre lunaire Apollo 14 mélangée à ses peintures à l’huile (Crédit d’image: Calle Space Art via collectSPACE.com)

La vue d’Earthrise, vue pour la première fois par l’équipage d’Apollo 8, est largement créditée pour avoir donné naissance au mouvement environnemental, ayant changé notre façon de voir notre planète.

« Il y a une excellente citation de l’astronaute d’Apollo 8 Bill Anders qui a dit: » Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la lune et le plus important est que nous avons découvert la Terre « », a déclaré Calle.

Dabs et alvéoles

La peinture de l’artiste Chris Calle pour le 50e anniversaire de la mission d’atterrissage sur la lune Apollo 14, « Touched by the Moon », représente Earthrise en utilisant des peintures à l’huile infusées de sciure de bois provenant d’un arbre lunaire sycomore tombé qui, en tant que graine, s’est envolé vers la lune à bord du 1971 mission. (Crédit d’image: Calle Space Art via collectSPACE.com)

L’ajout de la sciure de l’arbre lunaire a contribué à façonner la façon dont Calle a peint la scène.

«J’ai appliqué la peinture très épaisse car avec la sciure de bois mélangée, elle devait coller dans la peinture. Cela n’aurait pas vraiment fonctionné si j’avais appliqué des couches minces, car alors vous auriez vu trop de sciure de bois brute. J’ai pratiqué avec et ça ne ressemblait pas à ce que je voulais, alors j’ai vraiment appliqué une peinture épaisse et épaisse », a déclaré Calle.

La plupart de la poussière de l’arbre lunaire est concentrée dans la peinture pour la surface lunaire et dans le ciel noir. Calle, cependant, a des plans pour améliorer la représentation de la Terre aussi, et pour une bonne cause.

À la suggestion de Phillips, un nombre limité de tirages sur toile giclée est prévu pour la vente au profit de la Fondation Moon Tree , une organisation à but non lucratif fondée par la fille de Roosa, Rosemary, pour promouvoir l’éducation du monde sur l’histoire de l’exploration spatiale et l’héritage des arbres lunaires.

« Je vais remettre la Terre en valeur, en peignant à nouveau la Terre », a déclaré Calle. « J’utiliserai plus de poussière d’arbre lunaire dans ces améliorations, donc la peinture originale aura la sciure utilisée dans la surface lunaire, car c’est là que les graines sont allées, puis dans les impressions améliorées, elle sera utilisée pour améliorer la Terre, représentant où les graines sont revenues, retournant sur Terre. «

Calle prévoit également d’ajouter un autre clin d’œil subtil à la mission Apollo 14. Avant de quitter la lune le 6 février 1971, Shepard a utilisé un club de golf de fortune pour frapper quelques balles de golf au large de la lune.

« Je vais prendre une balle de golf, la tremper dans de la peinture et mettre une petite impression, juste une petite fossette », a-t-il déclaré. « Je sais exactement où je vais le mettre. »