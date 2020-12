Larsa Pippen démystifie la rumeur bizarre de Bronny James Jr

Larsa Pippen s’est assurée de dénoncer la rumeur dégoûtante qui se propageait sur les réseaux sociaux.

Twitter peut être un endroit étrange où des rumeurs bizarres se déchaînent. Parfois, ces rumeurs peuvent devenir incontrôlables et entraîner des séquelles dommageables. C’est exactement ce qui s’est passé dimanche matin alors que Larsa Pippen et Bronny James Jr faisaient l’objet d’un rapport de Robert Littal de BSO. Dans le rapport, Littal fait référence à un autre article dans lequel il était allégué que Pippen et Bronny échangeaient des DM après que Bronny ait aimé la photo de Larsa sur Instagram. Bronny a immédiatement répondu au reportage sur les réseaux sociaux, notant que Larsa était la mère de son meilleur ami et qu’il voulait juste aimer la photo. Maintenant, Larsa intervient alors qu’elle s’est adressée à Twitter pour qualifier le rapport de dégoûtant. En fait, elle a posté une capture d’écran montrant que Littal l’a bloquée. De là, elle a affirmé qu’elle le poursuivrait pour le rapport. « Certaines de ces histoires sont tellement dégoûtantes que les amis de mon fils ne peuvent pas aimer mes photos sans que des personnes écrivent des trucs bizarres, c’est fou », a écrit Larsa. « Je vais te poursuivre en justice pour avoir écrit des mensonges dégoûtants, bizarre. » Littal a noté dans son rapport que Bronny avait démystifié l’histoire de Larsa, bien qu’il soit clair que de nombreux internautes ont déjà décidé ce qu’ils veulent croire. Espérons que les déclarations de Pippen et Bronny aideront à éteindre les flammes de ce qui a été une rumeur bizarre, c’est le moins qu’on puisse dire. Neilson Barnard / pour Daily Front Row