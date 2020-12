Lars Ulrich pense que le meilleur album de Metallica est encore à venir

Bien que cela ait été une période qui a mis un grand nombre de projets en pause, la pandémie a également permis aux membres de Metallica de se mettre au travail sur leur prochain album, ce qui, selon le batteur Lars Ulrich, pouvait être attendu. comme l’un des meilleurs travaux du groupe à ce jour.

Lors d’une récente interview, Ulrich a partagé quelques impressions sur la suite de « Câblé… pour s’autodétruire», Lancé en 2016, ainsi que le travail qu’il a réalisé avec ses collègues. « C’est la chose la plus lourde, la chose la plus cool », a commenté le musicien à Classic Rock.

« Mais toutes les blagues mises à part, si ce n’était pas parce que nous pensons que notre meilleur album est encore devant nous, alors pourquoi continuer à le faire? » Ulrich Il ajoute que les membres du groupe aiment le processus de création. « Il m’est difficile d’imaginer que nous arrêterons de faire des disques. »

Au cours du mois de septembre, le batteur a également partagé quelques mots avec NME sur le nouveau matériel du groupe, où je pense qu’il reste encore longtemps avant que les fans puissent entendre l’une de ces chansons.

«À l’heure actuelle, je dirais que le plus difficile dans tout cela est d’essayer de planifier, car cinq minutes plus tard, ces plans changent. Telle est la nature de l’état du monde en ce moment et nous allons devoir l’accepter et nous y abandonner. «

Au début du mois, Ulrich aurait partagé une expérience sur la façon dont un thérapeute mettait à part l’intégrité du groupe. Le musicien veillerait à ce que Phil Towle, que l’on peut voir dans le documentaire de 2004 « Une sorte de Monster ”, a été une pièce clé pour le groupe qui a traversé des moments difficiles et est resté ensemble il y a 15 ans.

Lors de la sortie du bassiste Jason Newsted et la réhabilitation de James Hetfield, Towle J’aide les membres du groupe à améliorer leurs lignes de communication et à gérer la pression du succès et de la renommée.