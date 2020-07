L’Arctique subit l’un de ses pires étés: la canicule et les incendies provoquent un dégel sur la voie de battre des records

Les derniers mois ont été troublés par la cercle polaire. Au cas où cela ne suffisait pas avec le trou dans la couche d’ozone qui a été créé il y a quelques mois ou les 21000 tonnes de diesel rejetées, maintenant plusieurs incendies et une vague de chaleur sont à l’origine le dégel est plus grand que jamais. Avec au moins deux autres mois chauds à venir.





C’est une vague de chaleur sans précédent dans cette région de la planète, avec des températures qui ont atteint 38 degrés Celsius où elles sont supposées être en dessous de zéro. Comme si cela ne suffisait pas, les incendies de forêt sibérienne de ces dernières semaines ont provoqué une élévation des températures et la libération de plus de dioxyde de carbone dans la zone.

Moins de 6 millions de kilomètres carrés de glace

On voit déjà un effet direct de cette situation particulière: la fonte de l’Arctique. Chaque année, pendant la saison estivale, une partie du pôle Nord dégèle en raison de la hausse des températures. Bien que cela soit normal, ce à quoi les chercheurs ne s’attendaient pas, c’est que le dégel serait si important cette année. Avec des données mises à jour ces derniers jours, l’Arctique est déjà en dessous de 6 millions de kilomètres carrés de glace.

2020 est le plus tôt #Arctique l’étendue de la glace de mer est tombée en dessous de 6 millions de km² en été [*using the JAXA data set] pic.twitter.com/AmZ85bW1zg – Zack Labe (@ZLabe) 26 juillet 2020

En regardant le données historiques année après année, nous pouvons voir comment ce chiffre est atteint à chaque fois plus tôt. Dans les années 1980, à cette époque de l’année, la surface de glace était de près de 10 millions de kilomètres carrés, légèrement en dessous de 9 millions dans les années 1990 et pour les années 2000 à la fin de juillet, nous avions déjà des chiffres de 8 millions de kilomètres carrés de glace.

En ce 2020, le record a été battu, la ligne de diminution est bien inférieure à la moyenne du reste des années précédentes et elle va baisser encore plus au cours des prochaines semaines. Dans le Suivant tweeter On peut voir l’évolution du dégel du 1er juin 2020 au 26 juillet 2020:

Évolution quotidienne de la perte historique de #Arctique glace de mer jusqu’à présent cet été … [Daily data from 3-km AMSR2 satellite since June 1] pic.twitter.com/kDRfw4uvLv – Zack Labe (@ZLabe) 27 juillet 2020

Il est calculé que surface de glace minimale il sera atteint dans les deux prochains mois, à partir du moment où le pôle Nord se refroidira à nouveau avec l’arrivée de l’automne. Le danger est que le niveau de la mer monte plus que prévu, tout en provoquant la fonte des pergélisol et donc le rejet de gaz qui contribuent plus à l’effet de serre que le méthane.

Track | Science Focus et OMM