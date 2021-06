L’architecture AMD RDNA 2 frappe les ordinateurs portables: les GPU Radeon RX 6000M veulent battre NVIDIA GeForce RTX 30

Le marché des PC est dans un état enviable. Selon le cabinet de conseil IDC au cours du premier trimestre de cette année a augmenté de 55% si l’on compare avec la même période l’an dernier, et les ordinateurs portables sont en grande partie responsables d’une tendance motivée par le besoin de travailler et d’étudier à domicile en raison de la pandémie.

Dans ce contexte, il est compréhensible que les entreprises concurrentes dans ce secteur mettent toute leur viande sur le gril pour y renforcer leur position. C’est précisément ce que vient de faire AMD en annonçant l’arrivée de ses premiers processeurs graphiques avec l’architecture RDNA 2 pour les ordinateurs portables. Et ses caractéristiques, comme nous allons le vérifier, sont prometteuses.

La famille Radeon RX 6000M dévoilée

Actuellement, cette série de processeurs graphiques pour ordinateurs portables est composée de trois GPU avec des ambitions différentes. Le plus puissant est le processeur Radeon RX 6800M, conçu pour les ordinateurs portables qui aspirent à offrir les meilleures performances. La puce Radeon RX 6700M n’est qu’un cran en dessous de la précédente en termes de prix et de performances, et la Radeon RX 6600M est la porte d’entrée de la nouvelle famille.

Cette nouvelle famille de processeurs graphiques d’AMD comprend les GPU Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M et Radeon RX 6600M.

Selon AMD, ces GPU sont capables de multiplier les performances de ses processeurs graphiques RDNA les plus avancés pour ordinateurs portables jusqu’à 1,5 et, en même temps, de réduire la consommation. jusqu’à 43%. Ces chiffres sur papier semblent bons, mais nous devrons attendre d’avoir une chance d’analyser en profondeur certains des premiers ordinateurs équipés d’un GPU Radeon RX 6000M pour confirmer s’ils sont fiables.

Comme vous pouvez le voir dans la diapositive suivante, le GPU Radeon RX 6800M, le plus puissant, est accompagné de 12 Go de mémoire VRAM De type GDDR6 et par un cache Infinity d’une capacité de 96 Mo. Il dispose également de 40 unités de calcul et accélérateurs pour le lancer de rayons, et peut fonctionner à une fréquence d’horloge maximale de 2300 MHz. Encore un point: lorsqu’il coexiste avec un processeur AMD, ce GPU active la technologie Smart Access Memory.





AMD propose son processeur graphique le plus ambitieux pour les ordinateurs portables avec l’architecture RDNA 2 pour les machines qui aspirent à nous offrir une cadence d’image soutenue de 120 FPS ou plus à 1440p et permettant la meilleure qualité d’image. Sur le papier, ce n’est pas mal du tout. Certains des jeux dans lesquels ce GPU nous promet cette performance sont «Battlefield V», «Resident Evil Village», «Overwatch», «DOTA 2» ou «Valorant», entre autres.





Les spécifications du prochain GPU, la Radeon RX 6700M, ne sont pas mauvaises non plus. Il est accompagné de 10 Go de mémoire VRAM de type GDDR6 et d’un cache Infinity de 80 Mo; Il fonctionne à une fréquence d’horloge maximale de 2300 MHz et intègre 36 unités de calcul et accélérateurs de faisceaux. Ce processeur graphique, selon AMD, parvient à maintenir une cadence de 100 images par seconde à 1440p et avec la plus haute qualité graphique dans la plupart des derniers jeux par lots.





Le troisième GPU, le Radeon RX 6600M, est dimensionné pour les jeux 1080p. Il intègre 28 unités de calcul et accélérateurs de foudre, et coexiste avec 8 Go de mémoire VRAM de type GDDR6 et un cache Infinity de 32 Mo. Sa fréquence d’horloge maximale atteint 2177 MHz et, comme les GPU Radeon RX 6800M et 6700M, lorsqu’elle coexiste avec un processeur AMD, elle active la technologie Smart Access Memory. Selon ses créateurs, ce GPU parvient à maintenir une cadence de 100 images par seconde à 1080p et avec la meilleure qualité graphique dans la plupart des derniers jeux par lots.





Les deux premiers ordinateurs portables équipés de ces GPU sont sur le point de

Lenovo, MSI, ASUS et HP font partie des marques qui, selon AMD, placeront leurs premiers ordinateurs portables équipés d’un processeur graphique de la famille Radeon RX 6000M en magasin dans les semaines à venir. Les premières équipes disponibles seront les ROG Strix G15 et G17 par ASUS, qui arrivera dans les magasins début juin, et le OMEN 16 par HP, qui sera également disponible dans les prochaines semaines. Les propositions de Lenovo, MSI et d’autres fabricants arriveront dans les magasins plus tard cette année.





