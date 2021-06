L’architecte PS5 Mark Cerny ajoute le platine de Returnal à sa collection de pots prestigieux

L’architecte de PlayStation 5, Mark Cerny, n’est pas seulement un concepteur de console de génie : c’est aussi un meilleur joueur que vous. Le vétéran de l’industrie a pris l’habitude de se procurer certains des trophées de platine les plus difficiles disponibles, et il vient d’ajouter le retour roguelite ultra-dur de Housemarque à son armoire virtuelle.

J’ai compris! #Retour #Platinumtrophy Mon moment préféré : quand j’ai arrêté de fuir les ennemis et commencé à les chasser à la place pic.twitter.com/1p7QAJ6o3g – Mark Cerny (@cerny) 6 juin 2021

« Mon moment préféré : quand j’ai arrêté de fuir les ennemis et que j’ai commencé à les traquer à la place » il a écrit, comme le dur à cuire qu’il est. Cerny publie rarement sur Twitter à moins qu’il n’ait remporté un trophée d’une difficulté impressionnante : d’autres Platines impossibles à la limite qu’il a débloqués incluent Cuphead et Invisible Inc – ce dernier ayant un taux d’achèvement de 0,1%.