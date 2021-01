Lara Croft de « Tomb Raider » pourrait venir à Fortnite

UNE dataminer Fortnite a découvert de nouvelles données suggérant que le protagoniste emblématique de « Tomb Raider », Lara Croft, pourrait se diriger vers le jeu populaire Bataille royale.

J’ai fait ce tweet tard hier soir et j’ai saisi la mauvaise image. Voici l’image du portail « Typhoon », celle ci-dessus est pour « Nightmare ». Merci mix: D pic.twitter.com/9pQezemMZK – Mang0e | Dataminer Fortnite (@ Mang0e_)

16 janvier 2021





Selon le leaker Fortnite et le mineur de données Mang0e, un skin de nom de code sera ajouté « Typhoon » au célèbre jeu Battle Royale « , et ce sera un personnage féminin. La fuite a également montré que la peau potentielle peut présenter des éléments réactifs et que son portail Va «clignoter».

Depuis, les fans ont inondé Mang0e avec des réponses sur Twitter, spéculant que le personnage en question pourrait être Lara Croft de « Pilleur de tombe ».

Bien que le skin n’ait pas été confirmé par Epic Games ou tout autre compte officiel, le compte Twitter de « Pilleur de tombe » a envoyé un tweet cryptique sur 12 janvier, un tweet mettant en vedette plusieurs emojis dans une bulle de pensée, dont l’un était un pic, un élément synonyme de Fortnite.

(⛏️ ♀️ )

╰◟◞ ͜ ◟◞◟◞ ͜ ◟◞ ͜ ◞ ╯ – Tomb Raider (@tombraider)

11 janvier 2021





Si vous travaillez vraiment sur une peau de Lara Croft, cela ne serait pas surprenant étant donné la riche histoire du jeu de liens avec d’autres franchises.

Suite à la saison du jeu sur le thème Marvel l’année dernière, la dernière saison de Fortnite a introduit des skins basés sur « The Mandalorian » de Star Wars, Kratos de « God of War », Master Chief de « Halo » et Green Arrow de « DC ».