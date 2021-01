Lara Croft de Tomb Raider pourrait-elle être la prochaine légende du jeu à venir sur Fortnite?

Le dernier Fortnite La mise à jour v15.20 est tombée et, bien sûr, en un clin d’œil, les mineurs de données vont en ville, dénichant toutes sortes de secrets! L’un de ces secrets a déjà été montré qu’il est très probable que Predator soit le skin Mystery Battle Pass, car il y a beaucoup de références aux Predator Quests et au Predator Spray.

Cependant, selon Fortnite leaker FortTroy, il semble qu’un autre portail ait été trouvé dans le code. Le premier concerne Predator, mais le second, tout ce que nous avons à faire, c’est qu’il s’appelle Portal_Typhoon et que ce soit une peau de femme. Il y a même deux autres ensembles cryptés qui ne sont pas Predator ou TheGrefg.

Deux nouveaux portails ont été ajoutés au fichier – Portal_Nightmare (Prédateur)

– Portal_Typhoon (?) – FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) 13 janvier 2021

D’après les commentaires de Twitter, les fans pensent qu’il pourrait s’agir de l’héroïne Lara Croft, mais d’autres pensent le contraire. C’est plus ou moins pure spéculation autrement; cependant, du fonctionnaire Pilleur de tombe Compte Twitter, ils ont tweeté au hasard.

。

o

○

╭◜◝ ͡ ◜ ͡ ◜◝ ◜ ͡ ◝ ◜ ╮

(⛏️🏃🏻‍♀️🏹)

╰◟◞ ͜ ◟◞◟◞ ͜ ◟◞ ͜ ◞ ╯ – Tomb Raider (@tombraider) 11 janvier 2021

C’est la raison pour laquelle les fans insinuent qu’il s’agit bien de Lara Croft, et honnêtement, c’est aussi cryptique que cela ne le sera jamais. Cela pouvait vraiment vouloir dire n’importe quoi; il ne s’agit peut-être même pas de Fortnite du tout.

Cependant, pensez aux légendes du jeu que nous avons eues jusqu’à présent, Kratos, Master Chief et Pyscho Bandit. Lara Croft est l’une des légendes du jeu féminines les plus connues qui soient, et il ne sera pas du tout surprenant qu’elle finisse par devenir une tenue dans Fortnite dans le futur proche.

Les gens disent que ce ne sera pas le cas, car, à partir des notes de mise à jour 15.20, ils lisent une ligne particulière:

Pendant ce temps, l’agent Jones apporte quelques gros canons avec la prochaine paire de chasseurs pour se joindre au chaos.

Ils supposent que la prochaine paire de Chasseurs sera un duo, mais cela pourrait être deux personnages distincts. Il faudra attendre les prochains patchs pour en savoir plus! Si nous avons de la chance, la v15.30 pourrait même être la semaine prochaine!