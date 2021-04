L’Aquaverse est né: Sony ouvrira son premier parc à thème aquatique en Thaïlande, avec des attractions de ‘The Ghostbusters’ ou ‘Jumanji’

Il est clair que les univers de franchise au sein d’une même entreprise, du bombardement commercial de Marvel et de Star Wars pour Sony, sont à la mode. Warner, bien sûr, a essayé de gagner de l’argent avec son catalogue DC, mais ce n’est pas le seul: l’annonce Super Bowl de Paramount + ou la même bande-annonce pour la récente suite de « Space Jam » révèle comment les grandes entreprises voient le divertissement à ses propriétés. Comme des possibilités de regrouper des personnages et des intrigues disparates pour créer des univers avec plus ou moins de sens.

Quelque chose de cet esprit est transmis à ‘Columbia Pictures’ Aquaverse ‘, le parc aquatique de Sony Pictures Entertainment et l’entreprise de construction thaïlandaise Amazon Falls. L’intention des entreprises est que l’Acuaverso commence à fonctionner en octobre prochain, et le complexe de plus de 50 000 mètres carrés sera installé à Bangsaray, à 90 minutes de Bangkok.

Ghostbusters et Jumanji, fer de lance de l’Aquaverse

Certaines des franchises les plus populaires de Columbia, détenues par Sony depuis 1989, Ils se réuniront dans huit domaines thématiques, avec à la fois des attractions aquatiques et terrestres. Bien sûr, tout sera agrémenté de performances, de restaurants à thème, de boutiques de merchandising et des accessoires habituels. Les huit zones seront:

Men in Black Thrill Rides – Il comprendra des montagnes russes d’eau, dont l’une aura une chute libre de 40 pieds menant à un trou de ver «Men in Black».

Expérience surnaturelle Ghostbusters – Avec le premier coffre-fort entièrement fermé.

Avec le premier coffre-fort entièrement fermé. Mauvais garçons Raceway – Pistes de karting en plein air sur le thème du cinéma se déroulant à Miami.