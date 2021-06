L’appli Google plante dans le monde : quelles sont les causes possibles et comment y remédier

L’appli Google est un moyen populaire de voir ce qui se passe dans le monde, mais vous n’avez peut-être pas pu le faire au cours des dernières heures. De nombreux utilisateurs rencontrent des problèmes avec l’appli Google, mais heureusement, il a une solution.

Ce que vous avez peut-être vu (sur votre mobile ou sur l’un des multiples utilisateurs qui se sont plaints dans les réseaux) est que l’application ne s’ouvre pas ou est fermée de force. C’est probablement lié aux mises à jour, à la fois de l’application et du système, nous allons donc vous l’expliquer.

Un conflit possible entre les versions

Il ne sera pas très difficile de voir si vous faites partie des personnes touchées car, comme on dit, l’échec est que l’application peut même ne pas s’ouvrir. Nous pourrons peut-être l’ouvrir, mais en cas de problème, un message de fermeture forcée apparaîtra qui ne nous permettra pas de l’utiliser finalement.

Google kalian down play nggak? pic.twitter.com/eASBsTN7vj – Ayla Rodrigo (@aylarodrigo) 22 juin 2021

Le problème ne semble pas lié aux marques mobiles (ou, pour mieux dire, aux couches de personnalisation), mais plutôt aux la mise à jour la plus récente de l’application qui a été distribuée. Plus précisément les versions 12.23.16.23.arm64 et 12.22.8.23, mais heureusement cela n’arrive pas dans tous les cas, cela dépend de la version d’Android, ayant été vu par exemple dans Android 10.

Comment le résoudre

L’assistance de Google a répondu à certains utilisateurs suggérant qu’ils essaient de redémarrer le mobile appuyer sur le bouton d’alimentation pendant 30 secondes. Bien que ce ne soit pas quelque chose qui fonctionne dans tous les cas.

Plus susceptible d’être corrigé désinstallation de la dernière mise à jour de l’application, avec laquelle le conflit a été possible. Cela peut être fait en allant dans Paramètres> Applications> Google (l’application) et en cliquant sur le menu contextuel des trois points dans le coin supérieur droit. Ensuite, nous aurons l’option « Désinstaller les mises à jour ».

Là on peut aussi effacer les données et le cache, ce qui favorise normalement le fonctionnement. Nous avons également la possibilité de désactiver les mises à jour, au moins pendant que Google met une solution de sa part.

En tant que recommandation générale en plus, normalement, il est pratique de mettre le mobile à jour au dernier au niveau du système, car ce n’est pas seulement important face à l’actualité des nouvelles versions d’Android, mais parce que Google publie des mises à jour de sécurité qui sont nécessaires pour résoudre les vulnérabilités du système et ainsi rendre le mobile plus protégé. Par conséquent, il ne fait pas de mal de rechercher des mises à jour de temps en temps.