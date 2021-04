L’appel de la mer confirmé pour la sortie de PS5 et PS4 le mois prochain

Après avoir taquiné le port la semaine dernière, le développeur Out of the Blue a maintenant confirmé que Call of the Sea arrivera effectivement sur les systèmes PlayStation. Il est prévu de sortir à un moment donné le mois prochain pour PS5 et PS4, mais le studio n’a pas encore verrouillé un jour spécifique. Confirmé le Twitter, le message se lit simplement: « Nous sommes ravis d’annoncer que Call of the Sea arrivera sur PS4 et PS5 en mai 2021! » Le portage intervient environ cinq mois après la sortie originale du jeu sur les plates-formes PC et Xbox, où il a recueilli des critiques assez favorables.

Situé dans les années 1930, une belle île du Pacifique Sud accueille la quête de la protagoniste Norah pour retrouver l’expédition de son mari. L’aventure axée sur l’histoire est en grande partie basée sur des énigmes. Lorsqu’il est arrivé à la Xbox Series X, Eurogamer lui a attribué une note recommandée et a conclu: « Call of the Sea éblouit en étant différent. Un jeu plus grand ne serait jamais aussi étrange. Un jeu plus grand ne raconterait jamais une histoire d’amour et de soi. découverte de cette façon, et le faire sans recourir à la violence, et, même si cela me fait mal de le dire, parlez-en d’une femme. C’est cette indépendance qui a fait ressortir Call of the Sea lors de la vitrine Xbox Series X démarquez-vous maintenant. «

Nous n'avons donc pas encore de date exacte, mais Call of the Sea arrivera désormais sur PS5 et PS4 le mois prochain. Bon produit.