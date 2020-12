L’apparence de la suite de l’Atelier Ryza est maintenant une figure détaillée de Good Smile Company

Il y a quelques mois, la société de sculpture Wonderful Works a annoncé son intention de sortir une figurine grandeur nature de Ryza de Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète. Alors que la plupart ne pouvaient pas se permettre la statue géante, la société a également annoncé son intention de publier une statue plus petite pour les collectionneurs.

Maintenant avec Good Smile Company, Wonderful Works a annoncé une petite statue de Ryza basée sur son apparition dans le prochain jeu Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète.

Le sourire énergique et la pose dynamique de Ryza ont été capturés à l’échelle 1/7. La sculpture a basé ses vêtements spécifiquement sur les dessins de personnages utilisés plus tard dans Atelier Ryza 2. Les détails raffinés de sa nouvelle tenue et de son personnel ont été soigneusement reproduits et mis en valeur.

Bien que la statue ne soit pas posable comme Bon sourire COmpanyLes autres objets de collection Nendoroid ou Figma, elle est livrée avec un petit support et une base. Le support est un triangle en plastique qui s’insère dans son talon droit et est attaché à la base. La base elle-même est décorée d’un motif pavé qui a l’apparence des rues de la capitale, Ashra-am Baird.

De «Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy» vient une figurine à l’échelle de Ryza par Wonderful Works! La figurine à l’échelle est basée sur une illustration officielle de Ryza du deuxième jeu! Pré commandez maintenant! Précommande: https://t.co/3OJn605eJv#atelier #atelierryza #ryza #goodsmile pic.twitter.com/EsUWoH2Jiy – GoodSmile_US (@GoodSmile_US) 3 décembre 2020

Atelier Ryza 2: Légendes perdues et foire secrète est le dernier jeu de la Atelier série, mais le premier à ramener le protagoniste dans un rôle de premier plan. La suite a lieu trois ans après les événements de Atelier Ryza: Ever Darkness et la cachette secrète.

Ryza est le seul membre du groupe à être resté sur l’île Kurken. Un jour, elle reçoit une lettre d’un vieil ami lui demandant de visiter la capitale royale. Excitée de se lancer dans une nouvelle aventure, Ryza accepte et retrouve son amie.

Dans le même temps, le jeu ramènera d’autres personnages du premier jeu. Certains n’ont changé que physiquement, tandis que d’autres ont traversé des épreuves qui les ont transformés en une personne complètement différente. Ryza se fera également de nouveaux amis.

Ce que Ryza ne sait pas, c’est que sa visite à Ashra-am Baird la mènera dans une nouvelle aventure. Elle travaillera pour en savoir plus sur les mystères des ruines autour de la capitale et rencontrera une étrange créature qui changera sa vie.

Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète sera lancé en Amérique du Nord le 25 janvier 2021 pour PC, PlayStation 4 et 5 et Nintendo Switch. Les précommandes sont actuellement disponibles avec divers bonus pour les nouveaux joueurs et les propriétaires du premier Atelier Ryza Jeu.

La nouvelle statue Atelier Ryza 2 de Good Smile Company est disponible en pré-commande jusqu’au 11 février 2021. Elle commencera à expédier en juillet 2021.