L’aperçu pour les développeurs d’Android 12 devrait commencer le 8 février

Google pourrait publier un aperçu des développeurs pour Android 12 le 8 février. La version donnerait les premières indications sur les innovations et les changements dans le système d’exploitation. Nous révélons quelles fonctions vous pouvez vous attendre.

Il y a des premières indications que la première version d’Android 12 Developer Preview pourrait bientôt apparaître, rapporte GoogleWatchBlog. Il devrait y avoir des fonctionnalités intéressantes à bord qui atteindront votre téléphone Android à l’avenir, bien que le système d’exploitation pur n’accepte probablement que les appareils Google Pixel. Les autres fabricants font ensuite quelques ajustements et y mettent leur propre interface utilisateur.

Applications de sommeil et prise en charge des magasins d’applications alternatifs

Certaines fonctionnalités possibles ont déjà été divulguées à l’avance: Afin de ne pas surcharger votre mémoire interne avec des applications rarement utilisées, Google a mis au point un mode d’hibernation. L’innovation devrait économiser de l’espace sans avoir à supprimer une application. Selon Mishaal Rahman, cependant, un coup d’œil au code source révèle qu’Android 12 ne vide le cache que dès qu’une application tombe en veille prolongée. Il reste donc à voir à quel point cette fonctionnalité est réellement utile.

Jusqu’à présent, le Play Store a été le seul véritable endroit où aller. Bientôt, Google veut apparemment s’ouvrir. Parce qu’à partir d’Android 12, vous devriez pouvoir utiliser plus facilement des magasins d’applications alternatifs comme ceux d’Amazon and Co.

Synchronisation plus rapide sur Android 12

Par exemple, lorsque vous passez à un nouvel appareil, la synchronisation des applications et des paramètres prend souvent plusieurs heures. Google souhaite apparemment accélérer la procédure indirectement à l’avenir grâce à une séquence d’installation modifiée. Le système télécharge d’abord les applications les plus fréquemment utilisées afin qu’elles soient disponibles plus rapidement. Vous pouvez utiliser vos applications préférées directement pendant que d’autres applications et paramètres sont toujours occupés avec la synchronisation.

Google veut également changer son modèle de suivi, dit-on. En conséquence, moins de données utilisateur seront bientôt collectées afin de mieux protéger votre vie privée.

Les smartphones Pixel obtiendront probablement l’Android 12 en premier (© 2020 COURBE)

De plus petites améliorations sont également à bord

En outre, vous pouvez vous attendre à des mises à jour emoji plus rapides et à une meilleure prise en charge des manettes de jeu de Stadia, Xbox, PlayStation et d’autres fabricants. Avec Android 11, il y a quelques difficultés à cet égard, que le nouveau système d’exploitation est censé éliminer.