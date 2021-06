L’annonce d’Elderand nous laisse avec un RPG d’action lovecraftien

Il semble que HP Lovecraft continue d’influencer les jeux vidéo. L’annonce d’Elderand le montre clairement avec sa bande-annonce intéressante.

Au fil des ans, les jeux vidéo du sous-genre metroidvania ont pris de nombreuses formes ; Et beaucoup d’entre eux ont été assez révolutionnaires ; en fait, l’un d’eux est né en combinant deux sagas telles que Metroid et Castlevania. On parle bien sûr de Annonce Elderand.

Pendant tout ce temps, il y a des titres qui ont essayé de s’approprier la formule et d’autres qui n’ont pas hésité à reconnaître de nombreuses sources d’inspiration. C’est ainsi qu’Elderand est né, une aventure qui reprend également des éléments d’Action-RPG et se dirige vers PC via Steam.

En fait, sur leur profil Steam, ils le vendent principalement comme un RPG d’action avec des touches metroidvania inspirées du travail de HP Lovecraft. Et comme une lettre d’amour spéciale à l’inoubliable Castlevania : Symphonie de la nuit.

Ce que propose Elderand, c’est de voyager à travers des mondes sombres pour améliorer l’équipement et affronter des êtres sombres et des créatures terribles tout en résolvant divers mystères.

Son système de combat nécessite des compétences et le timing sera la clé pour exécuter chaque action avec succès. En fait, les responsables indiquent que vous n’avez pas à vous soucier d’échouer au début et qu’avec de la pratique, vous choisissez le bon ton.

De plus, en explorant le monde, nous trouverons des objets avec lesquels améliorer notre arsenal ou notre armure, vous devez donc visiter la forge de temps en temps pour tout améliorer.

Mantra et Sinergia Games, responsables du jeu, assurent également avoir été influencés par d’autres succès modernes du genre tels que Blasphemous, Dead Cells, Salt And Sanctuary ou la saga Dark Souls. Il faudra patienter pour le goûter, puisque son lancement est prévu pour 2022.