L’annonce de Silent Hill sur PS5 pourrait être imminente

Un nouveau compte Twitter suggère que Konami prépare une présentation du retour de l’IP

Pendant des mois, il y a eu des spéculations avec le retour du Silent Hill IP de la main de la PS5, un projet passionnant pour lequel nous n’avons toujours pas de nouvelles officielles. De plus, il y a quelques semaines, des initiés ont annoncé que le titre était le plus susceptible d’être vu annoncé entre août et septembre, et maintenant un mouvement récent de Konami suggère que c’est une possibilité très réelle.

Ainsi, ensuite nous vous laissons avec Compte Twitter de Silent Hill qui a alimenté de nouvelles rumeurs sur sa sortie imminente de PS5:

Nous soulignerons, pour commencer, que, comme vous pouvez le voir, le compte Twitter a été créé en juillet dernier, et pour le moment il n’a tweets liés à un croisement avec Dead By Deadlight, certains engins suiveurs et rien d’autre. Logiquement, le fait que ce soit tout ce que le récit a traité a conduit beaucoup à penser que il doit y avoir plus à promouvoir comme porter Konami pour créer un compte Twitter Silent Hill – qui comprend @SilentHill -.

D’un autre côté, les joueurs ont également remarqué que AestheticGamer, le filtre principal des franchises d’horreur de survie telles que Resident Evil ou Silent Hill lui-même, suit déjà ce compte de Twitter. C’est pourquoi beaucoup d’autres ont pensé que le fait que celui qui est la voix principale dans l’ombre des jeux d’horreur continue de compter, ne peut qu’impliquer que c’est officiel et qu’il commencerait bientôt à traiter des nouvelles de plus grande poids que pas un simple croisement.

Dans cette ligne, nous nous souviendrons que un nouvel état de jeu PS5 est attendu dans quelques jours, qui pourrait être le cadre idéal pour l’échantillon du retour de Silent Hill. En fait, apparemment, c’est quelque chose qui aurait dû se produire lors de l’événement de juin, mais que pour des raisons inconnues, ils n’auraient pas pu le montrer comme tels. Donc, pour l’instant, il ne reste plus qu’à avoir un peu de patience avant ce qui semble être la dernière ligne droite pour la récupération de Silent Hill.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂