L’annonce de Planet of Lana nous laisse une belle aventure

L’un des plus beaux jeux du Summer Game Fest nous arrive avec l’annonce de Planet of Lana.

Nous allons nous promener dans l’espace, coupables. Eh bien, par une planète de l’espace, pour être exact. Celui dans lequel nous devrons résoudre des énigmes et éviter les obstacles de la plate-forme. C’est ce que le Publicité Planète de Lana pendant le Summer Game Fest.

Les développeurs y ont mis Wishfully dans la peau de Lana avec son partenaire Mui. Les deux devront envelopper la couverture sur leur tête pour sauver leur sœur. L’approche, selon eux, est celle d’une « expérience cinématographique » dans laquelle les joueurs parcourront ce monde en deux dimensions. Nous aurons des énigmes, des plates-formes, de la furtivité et de la mécanique avec le partenaire. Un peu de tout, enfin.

Il ne passe pas inaperçu que le jeu s’abreuve de titres comme Ori ou Limbo, bien qu’avec un peu plus de couleur que ce dernier, bien sûr. Mais au-delà de cette base, il est vrai qu’on y voit une touche originale et personnelle qui a son quoi.

Planet of Lana sortira fin 2022 pour PC et, en bref, exclusivement pour Xbox, à la fois pour Xbox One et Xbox Series X | S.