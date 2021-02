L’annonce de la Blizzard Arcade Collection lance un sourire nostalgique

Lost Vikings, Blackthorne et Rock N Roll Racing sont de retour avec l’annonce de la Blizzard Arcade Collection.

La BlizzCon 2021 a commencé par une annonce qui fait appel à la nostalgie du plus vétéran. Avant Diablo, Warcraft ou StarCraft, cette étude nous a déjà surpris dans ses origines avec de grands jeux vidéo. Des jeux comme The Lost Vikings, Rock N Roll Racing ou Blackthorne, qui reviennent avec lui Annonce de la collection Blizzard Arcade.

C’est une compilation qui nous donnera l’opportunité de profiter de versions améliorées de ces trois jeux vidéo. Nous pouvons en profiter sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. En plus de la PS5 et de la Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité, bien sûr.

Les trois jeux incluent plusieurs améliorations, dont certaines vont au-delà de l’esthétique. The Lost Vikings est une aventure de plate-forme et de casse-tête qui faisait autrefois fureur et dont les protagonistes ont été vus dans d’autres jeux Blizzard tels que Heroes of the Storm.

Blackthorne, quant à lui, est un jeu de plateforme et d’action, tandis que Rock N Roll Racing se consacre à la course avec une perspective descendante.

Comme vous pouvez l’imaginer, il y aura des ajustements à tous ces classiques. Mais cette collection intégrera des améliorations qui vont au-delà de la simple esthétique. On parle par exemple de l’option de rembobinage de 10 secondes qui a été vue dans d’autres adaptations de classiques des années 80 et 90 marquées par leur extrême difficulté.

Blizzard a intégré des options spécifiques pour ces classiques. Cas du mode Watch de The Lost Vikings et Blackthorne, qui nous donne la possibilité de regarder un match et de prendre immédiatement le contrôle de l’action et de jouer.

À l’exception de l’édition définitive de Rock N Roll Racing, chaque version des jeux inclut la possibilité de sauvegarder votre progression à tout moment.

D’autre part, nous avons le Musée, une collection numérique avec un contenu supplémentaire abondant, du matériel graphique, des interviews et des informations sur l’histoire de ces jeux.